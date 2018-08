Manovra | Salvini - Di Maio e la maledizione degli 80 euro

Manovra : soprattutto tagli spesa. Salvini e Di Maio : no aumento iva - no stop a 80 euro : Il bonus da 80 euro voluto da Renzi non sarà tolto e no ad aumenti dell'iva, ma tagli agli sprechi. Così dai due vicepremier Salvini e Di Maio. Obiettivo: ottenere flessibilità dall'Ue per flat tax e ...

Legge stabilità : Di Maio e Salvini - “Iva non aumenta”/ Ultime notizie Manovra - opposizione all'attacco : Legge di stabilità, aumento Iva? Di Maio e Salvini non ci stanno, ma Tria ha un piano per avvicinare le posizioni di M5s e Lega all'Unione europea. Il piano del ministro dell'Economia(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 17:31:00 GMT)

Manovra : stop all'Iva - sgravi fiscali ridotti. Via gli 80 euro - ma Salvini smentisce : Avvio della flat tax e del reddito di cittadinanza. Ma anche un primo intervento sulle pensioni e quella spinta agli investimenti che è il chiodo fisso del ministro dell'Economia Giovanni...

Manovra & GOVERNO/ I conti che fanno saltare il patto Salvini-Di Maio : Lega e M5s hanno però linee contrapposte che faranno saltare il banco.. Oggi ci sarà un nuovo vertice per la messa a punto della Legge di bilancio.

La Lega insiste sul condono - M5s rispolvera la battaglia sulle banche. Vertice sulla Manovra (senza Salvini) : Secondo Vertice sulla manovra domani a Palazzo Chigi. L'appuntamento, in cui si parlerà anche di nomine Rai, si preannuncia ad alta tensione. Tra gli alleati di governo, infatti, continua la rincorsa a cavalcare nuove misure da inserire nei provvedimenti di bilancio. Una competition interna che vede la Lega intenzionata a guadagnare spazi di manovra sui temi economici, territorio "controllato" finora dai 5 Stelle, i quali hanno appena ...

Pensioni - Salvini assicura modifiche alla Fornero 'già da ottobre nella Manovra economica’ : In tv e sui social il ministro dell’Interno Matteo Salvini continua ad assicurare l’impegno del governo gialloverde sulla riforma delle Pensioni e la riduzione delle tasse su cui si sono riaccese le speranze di milioni di italiani. Misure che la Lega ha promesso in campagna elettorale e che sono state messe nero su bianco nel contratto di governo stipulato con il Movimento 5 stelle guidato dall’attuale ministro del Lavoro Luigi Di Maio. ...

Manovra - Di Maio e Salvini : i conti tornano : I vice premier provano a rassicurare Bruxelles e i mercati . 'Da spending review e riorganizzazione della spesa pubblica arriveranno i soldi per reddito di cittadinanza e flat tax. Ma la soglia ...

Manovra - Di Maio : no a strappo con Ue. Salvini : rivoluzione su tasse | : Il vicepremier, dopo l'incontro con Conte e Tria: serve "dialogo decisivo e sincero per riuscire a ottenere delle cose". Due i problemi dell'Italia, per il ministro: l'emergenza tassazione e la ...

RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ Salvini promette intervento nella Manovra (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI e QUOTA 100, ultime notizie. Salvini promette intervento nella manovra. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 27 luglio(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 17:57:00 GMT)

Manovra : Salvini - partiremo con flat tax - Fornero e reddito cittadinanza : Roma, 27 lug. (AdnKronos) – “Sicuramente nella Manovra economica ci sarà un segnale di cambiamento rispetto agli ultimi anni, quantomeno l’inizio. flat tax, legge Fornero, reddito di cittadinanza saranno quantomeno incardinati nella prossima Manovra economica, rispettando vincoli e parametri. Non sono le tavole della Bibbia ma faremo di tutto perchè sia così”. Lo afferma il segretario della Lega e vicepresidente del ...

