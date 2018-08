Manovra | governo smentisce abolizione bonus 80 euro e aumento dell' Iva

Manovra : Fornaro - governo ha poche idee e ben confuse : ... e aver firmato un contratto finto prosegue l'onorevole -, oggi M5s e Lega litigano e stanno dando uno spettacolo triste senza uno straccio di visione di politica economica per rilanciare ...

Manovra - governo smentisce abolizione bonus 80 euro : 'È fake news' | : L'esecutivo al lavoro sulla Legge di Bilancio: si studiano le soluzioni per avviare le misure simbolo dell'esecutivo come la "quota 100" e il reddito di cittadinanza. Ma non dovrebbe essere toccato il ...

Governo - Bonino : “In campagna elettorale permanente. Manovra sarà decisiva - hanno promesso ma non ci sono i soldi” : +Europa lancia la prima fase della campagna iscrizioni al movimento, anche in vista delle prossime elezioni Europee. “Facciamo della resistenza a questo Governo” ha detto Emma Bonino in conferenza stampa. Secondo Bonino in questo momento ci troviamo “in una campagna elettorale permanente” in cui “continua il gioco di chi la spara più alta, e vince Salvini”. Ma “il vero punto d’arrivo sarà la ...

Conte "Manovra seria e coraggiosa - in Europa testa alta"/ Governo Lega-M5s : "crescita con riforme. La Tav..." : Conte "Manovra serie e coraggiosa, in Europa a testa alta". Ultime notizie Governo, il premier in conferenza stampa: "crescita con le riforme, su Tav e reddito di cittadinanza..."(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 13:08:00 GMT)

Governo - Conte 'Manovra accompagnata da riforme strutturali'. 'Tav all ordine del giorno del cdm' : ROMA - 'La ragione dell'incontro di oggi è oggettiva: mettere a punto una manovra che sia seria, rigorosa, coraggiosa. Sarà accompagnata da riforme strutturali, in cui noi riponiamo molta fiducia ...

Governo M5s-Lega : Rai - Grandi Opere e vincoli europei : i tre tavoli di gioco che anticipano la gara interna sulla Manovra : Tre tavoli, ciascun giocatore con la propria strategia, cercando di far rimanere il confronto serrato, sì, ma solo fuori dai riflettori. Come dice uno dei due giocatori seduti ai tavoli, Matteo Salvini, uno dei due vicepremier-portabandiera: “Le polemiche con il M5s? Mi diverto a leggerle sui giornali”. “La Tav? Non farà cadere il Governo” rassicura mentre parla a una festa della Lega, ironicamente ad Arcore. E il ...

Manovra & GOVERNO/ I conti che fanno saltare il patto Salvini-Di Maio : Lega e M5s hanno però linee contrapposte che faranno saltare il banco.. Oggi ci sarà un nuovo vertice per la messa a punto della Legge di bilancio.

Ecco la Manovra del governo : togliere a tanti e dare a pochi : Equilibrio difficilissimo tra politica e ragioni dell'economia. Più che la prospettiva di uno scontro con la Commissione europea, il governo teme il giudizio dei mercati, già anticipato dall'...

Tria-Conte - accordo Manovra “sì reddito cittadinanza e flat tax”/ Ultime notizie : Governo avvia le riforme : Manovra Economica, accordo Tria e Conte: "sì al reddito di cittadinanza e flat tax". Ultime notizie, Governo Lega-M5s: "i fondi ci sono", ma restano dubbi sulla tenuta(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 19:44:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ Vertice del Governo per la Manovra (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI e QUOTA 100, ultime notizie. Vertice del Governo per la manovra. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 3 agosto(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 09:19:00 GMT)

Governo - la Manovra d'autunno è già un banco di prova : servono 22 miliardi : Ma il Governo, e quindi l'Italia, si giocano la faccia anche su altre importanti questioni che tengono banco in questi giorni: Tav, Tap, Ilva e Alitalia, decisamente una gran bella fetta di economia ...

TRIA ‘FRENA’ IL GOVERNO : Manovra LIGHT?/ Salvini - “oltre i numeri Ue” : Mef ‘accerchiato’ da Lega-M5s : MANOVRA Economica, TRIA ‘FRENA’ Di Maio e Salvini "no spese fuori da vincoli di bilancio". Ultime notizie, vicepremier M5s "nessuna contrapposizione col Mef": Lega, "oltre numeri Ue"(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 10:30:00 GMT)

Tria : 'nessuna Manovra bis - programma di governo nei limiti di bilancio' : Nessuna manovra-bis in programma. E' quanto ha rivelato il ministro dell'Economia e Finanze, Giovanni Tria da Buenos Aires, dove il ministro è intervenuto alla conclusione dei lavori del G20 a Buenos Aires. 'Per l'Italia questo G20 è stata l'occasione per spiegare agli ...

Governo - Salvini : pronti a superare vincoli Ue - Manovra sia coraggiosa : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, si dice pronto a superare i vincoli imposti da Bruxelles, come quello del 3% del rapporto deficit/Pil, se lo richiedesse "il bene degli italiani", che "ci hanno votato per stare meglio, per andare in pensione all'età giusta, per pagare meno tasse rispetto alla follia di oggi. Questo faremo, cercando di rispettare i vincoli e regole, come quella del 3%, norme e ...