Manley - primo incontro con Trump. E subito gli propone di usare la Jeep : Il presidente Usa ha invitato il successore di Marchionne al vertice di Fca nel suo golf resort nel New Jersey

Fca - è il primo giorno di Manley : a Torino incontra la squadra : Subito nella mischia. Senza un attimo di respiro. Le spietate leggi del business non consentono pause neppure di fronte al dramma che si sta consumando all’Universitatsspital, l’ospedale universitario di Zurigo dove dal 26 giugno è ricoverato Sergio Marchionne. Già oggi e domani a Torino il neo amministrato delegato di Fca, Mike Manley, dovrà guida...

FCA : POST MARCHIONNE A Manley - N.1 JEEP/ Ultime notizie CdA : domani primo test in Borsa per il ‘nuovo’ gruppo : Fca, come cambia il gruppo dopo MARCHIONNE: CdA Ultime notizie, inizia l'era MANLEY, Camilleri e Heywood in Fiat, Ferrari e Cnh. Al n.1 di JEEP la difficile eredità: le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 20:10:00 GMT)

Fca : domani primo appuntamento ufficiale per il neo Ad Manley : Teleborsa, - Sarà la riunione del Gec , il Group Executive Council, l'organismo decisionale di Fca, in programma domani e dopo al Lingotto, il primo appuntamento ufficiale per Mike Manley , nominato ...