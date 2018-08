Manchester United Leicester | le probabili formazioni | dubbi in difesa per Mourinho | nelle

Manchester United - il pessimismo di Mourinho : "Non credo arriveranno rinforzi". E Godin dice no : L'allenatore portoghese quasi certamente dovrà accontentarsi di Fred e Dolot. L'uruguaiano resta all'Atletico

Pogba al Manchester United : 'Fatemi andare al Barca' : I rapporti non buoni con Mourinho , secondo la stampa britannica, potrebbero avere il loro peso, ma lo United non intende perdere il campione del mondo. Secondo il Daily Star, i dirigenti dell'Old ...

Pronostico e Probabili Formazioni Manchester United-Leicester City - Premier League 10-08-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester United-Leicester City , Premier League 2018/2019, Ore 21.00: Debutto ufficiale per il neo acquisto Fred, nelle Foxes Vardy supportato dal terzetto. Il match che dà il via alla nuova stagione di Premier League vedrà di scena all’Old Trafford la sfida che mette di fronte i padroni di casa del Manchester United e il Leicester City . Come arrivano Manchester United e Leicester City ? I Red Devils hanno ...

Il Manchester United piomba su Milinkovic-Savic : è lui l'erede di Pogba : I Red Devils vogliono il serbo in caso di addio del francese, corteggiato dal Barcellona. Ma è una corsa contro il tempo: in Inghilterra il mercato chiude giovedì

Manchester United - Mourinho stoppa Pogba : niente addio ai ‘red devils’ per il francese : L’allenatore portoghese ha posto il veto alla partenza di Pogba con destinazione Barcellona, essendo il francese una pedina cardine del suo progetto Il Manchester United pone il veto alla cessione di Paul Pogba . A scriverlo è il quotidiano catalano Sport, che esclude categoricamente l’ipotesi del possibile arrivo del centrocampista francese al Barcellona. A due giorni dalla chiusura del mercato in Inghilterra il club ...

Pogba-Barcellona - il piano segreto di Mino Raiola : “voglio portare Paul via dal Manchester United” : Pogba via dal Manchester United, il desiderio di Mino Raiola potrebbe avverarsi con l’arrivo del centrocampista francese al Barcellona Paul Pogba sarebbe pronto al trasferimento lontano dall’Old Trafford. Il calciatore francese, laureatosi campione del mondo con la sua nazionale meno di un mese fa, vorrebbe dire addio al Manchester United, sua squadra da due anni dopo l’addio del centrocampista alla Juventus. I rapporti ...

Calciomercato Manchester United - Mourinho : 'Sarà una stagione difficile se non ci rinforziamo' : Si chiude con una sconfitta il pre-campionato del Manchester United , gli uomini di Mourinho infatti si arrendono al gol di Javier Martinez che fa felice il Bayern Monaco . Ennesimo ko per i 'red ...

Manchester United - Mourinho sbatte i pugni sul tavolo : “se non arrivano rinforzi - sarà un anno difficile” : L’allenatore del Manchester United ha parlato dopo la partita persa contro il Bayern Monaco, chiedendo rinforzi al CEO del club La sconfitta subita contro il Bayern Monaco nell’ultima amichevole prima dell’esordio in Premier League ha fatto scattare l’ennesimo campanello d’allarme in casa Manchester United, con José Mourinho preoccupato per il valore della rosa. Il manager portoghese ha chiesto ulteriori ...