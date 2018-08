“Mamma | sto per raggiungerti” | scrive messaggio su Facebook e si uccide | era un calciatore

fanpage

(Di giovedì 9 agosto 2018) Brendon Holder aveva 24 anni e militava come attaccante nel Carmarthen Stars, un squadra di calcio del Galles. Sabato mattina si è tolto la vita dopo aver dato l'addio a parenti ed amici con uno struggente post su: "Per favore, non pensate che io sia egoista".