Maltempo | temporali nel Cuneese | danni e allagamenti

Maltempo : forti temporali e vento vicino Roma - alberi caduti e diversi interventi dei Vigili del Fuoco : alberi e rami caduti vicino Roma a causa dei forti temporali che nel pomeriggio hanno colpito soprattutto le zone di Tivoli, Nemi e Ciampino. Molti gli interventi dei Vigili del Fuoco per alberi, rami e pali caduti a causa del vento e della forte pioggia. Un grosso pino è crollato su via dei Laghi. Al momento non si registrano feriti. Su via Appia il traffico è fortemente rallentato in uscita a causa di allagamenti. Nell’arco di due ore i ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile per i temporali e il Maltempo in arrivo dalla Francia : Allerta Meteo – Continuano fenomeni di diffusa instabilità sulle regioni settentrionali del nostro Paese provocati dalle correnti di aria moderatamente più fresca provenienti dalla Francia, dalla giornata di domani i temporali diventeranno ancora più frequenti a partire dal nord-ovest. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Maltempo - caldo esplosivo scatena violenti temporali da Nord a Sud : nubifragi a Roma - Padova e Palermo - +36°C a Firenze - Ferrara e Foggia [LIVE] : 1/7 Palermo ...

Previsioni Meteo - Agosto prende una brutta piega : altro che estate - forte Maltempo e violenti temporali anche a Ferragosto [MAPPE e DETTAGLI] : 1/16 ...

Maltempo Francia : treni guasti per temporali - migliaia di persone bloccate : Il Maltempo sta creando notevoli disagi in Francia, dove1.500 passeggeri della Sncf, la compagnia ferroviaria francese, sono rimasti bloccati questa notte a causa dei violenti temporali che hanno creato disagi nella rete ferroviaria.-- I problemi più pesanti si sono verificati in Normandia, dove migliaia di passeggeri hanno passato la notte in stazione a Lisieux, Caen e Evreux. La situazione, riferisce la compagnia ferroviaria francese, ...

Maltempo Francia : treni guasti per temporali - migliaia di persone bloccate : Il Maltempo sta creando notevoli disagi in Francia, dove1.500 passeggeri della Sncf, la compagnia ferroviaria francese, sono rimasti bloccati questa notte a causa dei violenti temporali che hanno creato disagi nella rete ferroviaria. I problemi più pesanti si sono verificati in Normandia, dove migliaia di passeggeri hanno passato la notte in stazione a Lisieux, Caen e Evreux. La situazione, riferisce la compagnia ferroviaria francese, sta ...

Allerta Meteo - tra caldo e Maltempo : violenti temporali pomeridiani in Italia - e in Europa si forma una maxi Squall-Line [MAPPE e DETTAGLI] : 1/15 ...

Maltempo : violenti temporali in Alto Adige : Una serie di violenti temporali si sono abbattuti in serata su gran parte dell’Alto Adige. Le zone maggiormente colpite sono le localita’ della Val d’Isarco, Val Pusteria e anche Burgraviato (Merano). In Val di Fleres la strada provinciale 508 e’ stata chiusa causa una frana abbattutasi sulla carreggiata. I temporali sono caratterizzati da forti raffiche di vento, pioggia e grandine. Dal tardo pomeriggio gli interventi ...

Maltempo - violenti temporali sulle Alpi : disastro in Val Ferret per una frana su un campeggio - un morto. Chiusa la strada del traforo del Gran San Bernardo : Situazione complicata per via del Maltempo in Valle D’Aosta, dove si sono verificate diverse frane. In particolare il disastro in Val Ferret nel pomeriggio ha provocato almeno un morto dopo un violento nubifragio nel territorio comunale di Courmayeur. La vittima, sorpresa dalla colata di fango e detriti mentre si trovava a bordo della propria auto che è stata trascinata via dalla corrente, è rimasta incastrata nelle lamiere della sua auto, ...

Maltempo in arrivo su Lombardia e Piemonte : attesi rovesci e temporali - : rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e copiose raffiche di vento potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche nelle regioni del Nord-Ovest. LE PREVISIONI

Maltempo in arrivo su Lombardia e Piemonte : attesi rovesci e temporali : Maltempo in arrivo su Lombardia e Piemonte: attesi rovesci e temporali rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e copiose raffiche di vento potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche nelle regioni del Nord-Ovest. LE PREVISIONI Parole chiave: ...

Allerta meteo della Protezione civile - ancora Maltempo sull’Italia : piogge e temporali su 6 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo. – Correnti di aria moderatamente più fresca determineranno fenomeni di diffusa instabilità su Piemonte e Lombardia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando ...

Allerta meteo della Protezione civile - ancora Maltempo sull’Italia : piogge e temporali su 6 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo. – Correnti di aria moderatamente più fresca determineranno fenomeni di diffusa instabilità su Piemonte e Lombardia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando ...

Allerta Meteo - ancora Maltempo sull’Italia : sarà una settimana all’insegna dei forti temporali pomeridiani [MAPPE e DETTAGLI] : Continuerà all’insegna dell’instabilità il mese di Agosto sull’Italia dopo il forte maltempo del primo weekend del mese in cui abbiamo avuto violenti temporali un po’ in tutto il Centro/Sud, soprattutto in Sicilia ma non solo (colpite Roma, la Sardegna, la Campania, il Salento, la Calabria, molte zone della Toscana e vasta aree ...