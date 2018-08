Maltempo nel Varesotto | gli interventi dei Vigili del Fuoco

Maltempo : tetti scoperchiati e danni aziende nel Piacentino : Una violenta ondata di Maltempo si è abbattuta, nel tardo pomeriggio, su Piacenza e parte della provincia. Fortissime raffiche di vento insieme a pioggia e grandine sulla città e sulla parte sud ovest della provincia hanno causato danni ingenti. I tetti di alcune abitazioni sono stati scoperchiati, e anche alcune aziende hanno riportato danni, in particolare un mangimificio di Sarmato dove la furia del vento ha provocato un crollo. Non si ...

Forte Maltempo in Francia - inondazioni nel sud : disperso un turista tedesco [FOTO] : 1/4 ...

Maltempo - disagi nell’aeroporto di Francoforte : stop ai voli per 30 minuti : Il Maltempo ha indotto a un temporaneo stop della circolazione aerea, allo scalo di Francoforte: per circa trenta minuti, a causa di una forte tempesta, decolli e atterraggi non sono stati possibili. L’attività normale è appena ripresa, secondo una portavoce di Fraport, ma nel traffico aereo si registrano molti ritardi. L'articolo Maltempo, disagi nell’aeroporto di Francoforte: stop ai voli per 30 minuti sembra essere il primo su ...

Maltempo - Turchia : forti piogge nel nord - 66 case e 264 negozi devastati : Il Maltempo non da’ tregua al nord della Turchia, sul Mar Nero. Almeno 66 case e 264 negozi sono stati devastati nelle ultime ore nella provincia settentrionale di Ordu, dove 4 persone sono state ferite in seguito al crollo di altrettanti ponti dovuto alle forti piogge. Secondo il vice presidente turco Fuat Oktay, le piogge hanno danneggiato anche 60 veicoli. Mercoledi’, 165 lavoratori della locale fabbrica tessile erano stati ...

Maltempo - temporali nel Cuneese : danni e allagamenti : Un violento nubifragio ha provocato danni e allagamenti ieri sera nel Cuneese. La località più colpita è stata Beinette, dove pioggia e vento hanno danneggiato alcuni tetti e allagato strade e garage. Un secondo temporale ha colpito nel saluzzese l’area di Revello, provocando danni a frutteti e campi di mais. L'articolo Maltempo, temporali nel Cuneese: danni e allagamenti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - tromba d’aria e grandine nel Saluzzese : danni : Maltempo nel Saluzzese, dove una tromba d’aria unita a una grandinata hanno devastato ieri sera le campagne. Lo segnala la Coldiretti, che parla di “danni pesantissimi a Revello, con campi di mais completamente piegati a terra, e intorno a Envie, dove il vento ha sradicato frutteti e scoperchiato stalle e capannoni agricoli”. Ci sono state grandinate anche nel Saviglianese, mentre il territorio di Caraglio è stato investito da ...

Maltempo - nubifragio nel Canavese : allagato il tunnel Rivarolo : Maltempo nel Canavese, dove la zona è stata interessata da allagamenti, alberi abbattuti e anche un incidente stradale. E’ il bilancio del nubifragio della scorsa notte. allagato nuovamente il sottopasso per Feletto, dove lo scorso 3 luglio era annegato un automobilista. Il tunnel è stato preventivamente chiuso al traffico dalla polizia municipale. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per canali esondati ed alberi crollati a causa del ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per il forte Maltempo in Europa : grandine e tornado in Francia - Benelux e Germania : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emanato un’Allerta Meteo di livello 2 per Francia, Belgio, Paesi Bassi e Germania nordoccidentale per forti raffiche di vento, grandine di grandi dimensioni e tornado. Livello di Allerta 2 anche per la Spagna settentrionale, dove però è scongiurata la minaccia di tornado. Livello di Allerta 1 per parti della Spagna, della Francia, del Nord Italia, della Svizzera, dell’Austria, del ...

Maltempo - disastro in Val Ferret : una frana uccide una coppia nella propria auto - 200 persone in via di evacuazione [FOTO e VIDEO] : 1/5 ...

Maltempo in Algeria - alluvioni nel deserto : sale a 7 il bilancio dei morti : E’ di sette persone morte il bilancio provvisorio delle intemperie e delle inondazioni che hanno interessato alcune citta’ nelle regioni sud e est del paese. E’ quanto riferito dalla protezione civile algerina. Nel dipartimento di Tamenrasset, il piu’ colpito dalle intemperie, sette persone sono state trovate morte negli ultimi due giorni e un bambino risulta al momento disperso. A In Guezzam, un comune situato nella ...

Maltempo - devastanti alluvioni seminano distruzione in Algeria e Tunisia : morti e feriti nel deserto mentre l’Europa soffoca dal caldo [FOTO e VIDEO] : 1/50 ...

Due escursionisti bloccati dal Maltempo a 2000 metri : li hanno recuperati nella notte - Cronaca dal nord ovest : Volevano regalarsi un sabato in montagna, in alta quota. Solo che la gita è durata inaspettatamente fino alle prime luci dell'alba di domenica. Disavventura per due escursionisti che sabato 4 agosto ...

Maltempo : soccorsi 6 diportisti in difficoltà nelle acque di Gallipoli : Sei persone sono state tratte in salvo dalla Guardia costiera di Gallipoli (LE) in due diversi interventi di soccorso scattati nel pomeriggio dopo un improvviso peggioramento delle condizioni meteorologiche che ha colto di sorpresa numerose imbarcazioni da diporto. Una prima richiesta di soccorso è stata lanciata da una barca a vela con quattro persone a bordo che, nelle acque di “Punta Pizzo, a sud di Gallipoli, non riusciva a proseguire ...