Maltempo | guasto alla linea elettrica | disagi sulla linea Roma-Nettuno

(Di giovedì 9 agosto 2018) Dalle 14.50 il traffico ferroviario frae Campoleone (linee FL8,, e– Napoli, via Formia) è sospeso per un inconveniente tecnicodi alimentazione dei treni fra Torricola e Pomezia a causa del. Trenitalia informa che “è in corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale con cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso via Cassino per i treni a lunga percorrenza”. Richiesti servizi sostitutivi con autobus frae Campoleone. E’ in corso l’intervento dei tecnici di RFI. L'articoloMeteo Web.