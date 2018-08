Maltempo | guasto alla linea elettrica | 300 persone ferme su un treno a Pomezia

meteoweb.eu

(Di giovedì 9 agosto 2018) E’ fermo da poco dopo le 15stazione di, cittadina in provincia di Roma, unFreccia Bianca partito da Reggio Calabria e diretto nella Capitale. A bordo sono presenti circa 300 passeggeri, assistiti in stazione dal personale di Trenitalia. Il ritardo è dovuto ad undi alimentazione dei treni, avvenuto a seguito delle precipitazioni di oggi pomeriggio, nel tratto compreso tra Torricola e(che interessa le linee FL8, Roma – Nettuno, e Roma – Napoli, via Formia). Riprogrammato da Trenitalia il servizio ferroviario con cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso via Cassino per i treni a lunga percorrenza. L’intervento dei tecnici di Rfi per ripristinare il servizio è ancora in corso. Nel frattempo si sta studiando anche l’ipotesi di inviare un locomotore alimentato a diesel aper trainare il ...