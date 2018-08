Maltempo | Emilia Romagna | allerta per temporali

Maltempo Emilia Romagna : prorogata l’emergenza a Ferrara - Ravenna - Forlì-Cesena : E’ stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la delibera del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2018 che stabilisce la proroga dello stato di emergenza “in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici” di giugno, luglio ed agosto 2017 nel territorio delle province di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena. L'articolo Maltempo Emilia Romagna: prorogata l’emergenza a Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena sembra essere il ...

Maltempo - Emilia Romagna : 2.4 milioni per la difesa di boschi e foreste : boschi e foreste, un patrimonio da tutelare nell’intero territorio: la Regione Emilia-Romagna mette a disposizione 2,4 milioni di euro per interventi di recupero, sviluppo e conservazione delle aree forestali in una regione tra le più verdi che vanta oltre 600 mila ettari di superficie boschiva. La Giunta regionale ha approvato un nuovo bando, attivato dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020, che sostiene progetti che mirano a ...

Maltempo Emilia-Romagna : sabato piogge record - 37 mm in 15 minuti : “La Regione è qui. Per essere vicini ai cittadini, alle imprese, ai commercianti e agli amministratori locali. Siamo già al lavoro per la ricognizione dei danni, che sarà conclusa a breve, per fare ciò che serve e dare tutto il sostegno necessario alle comunità colpite”. L’assessore regionale alla Protezione civile dell’Emilia-Romagna, Paola Gazzolo, è stata in mattinata nel Comune di Bardi e nel pomeriggio sarà a Neviano degli Arduini, i ...

Maltempo Emilia Romagna : “Serve una legge deroga per i danni delle gelate” : “La Regione Emilia-Romagna ha fatto la sua parte nei tempi previsti, inviando al ministero la ricognizione puntuale dei danni. Ora è necessario intervenire con una legge deroga per rimborsare gli agricoltori”. L‘assessore regionale all’Agricoltura, Simona Caselli, interviene sull’allarme lanciato da Coldiretti dopo le gelate dei mesi di febbraio e marzo che avevano arrecato ingenti danni alle colture di tutta ...

Maltempo Emilia-Romagna : nubifragio a Bologna - danni anche alla caserma dei carabinieri : Il nubifragio che ieri pomeriggio ha interessato il centro di Bologna ha danneggiato anche una caserma dei carabinieri, la “Marconi“, sede della stazione Navile: le forti raffiche di vento hanno sollevato oggetti in aria e grossi rami sono caduti all’interno del cortile della struttura. Un militare intervenuto è scivolato ed è stato trasportato in ospedale per contusioni. L'articolo Maltempo Emilia-Romagna: nubifragio a ...