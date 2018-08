Maila picchiata a morte dal marito in casa | lividi e 5 ricoveri ma nessuno aveva fatto

fanpage

: Maila picchiata a morte dal marito: gli occhiali scuri, i lividi e le bugie agli amici - Corriere : Maila picchiata a morte dal marito: gli occhiali scuri, i lividi e le bugie agli amici - Blogdelledonne : Maila picchiata a morte dal marito, occhiali scuri, lividi e le bugie agli amici: «Ci siamo già separati» - patitixperugia : RT @Corriere: Maila picchiata a morte dal marito: gli occhiali scuri, i lividi e le bugie agli amici -

(Di giovedì 9 agosto 2018) La 37enne uccisa mercoledì dala Cavarzere era stata molte volte in ospedale per traumi vari masi era preoccupato di segnalare la cosa. I vicini spiegano che non sentivano urla o litigi ma chi la vedeva si era accorto che da qualche tempoevidentisul corpo.