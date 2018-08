Mai più contromano con la tecnologia Ford

Poste - Mai più file per i genitori con neonati : "Per essere avanti, basta fare un passo indietro": ecco i nuovi avvisi di cortesia che allargano la possibilità di eliminare la coda

Protesta nei campi : «Mai più schiavi» : I berretti rossi e le bandiere, gli slogan scanditi per ribadire il 'no ai ghetti' e i cesti di pomodoro mostrati per urlare che no, non si può morire per un cassone di ortaggi in questo angolo ...

Rainbow Six Siege : Parigi ospiterà la più grande competizione Mai organizzata : Se siete degli appassionati di Tom Clancy's Rainbow Six, che siate giocatori della domenica o amiate confrontarvi con giocatori di tutto il mondo, dovete sapere che la prossima settimana in Europa, per la precisione a Parigi, si terrà la più grande competizione mai vista per Rainbow Six Siege.Per tutti i dettagli dell'imperdibile evento riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft: Read more…

Di Maio - la - ex - fidanzata Giovanna rivela : «Ci siamo lasciati per colpa della politica : e lui non mi difende più» : E allora, perché è finita? 'La politica ha contribuito. La distanza e il fatto che lui fosse così preso dalla formazione del governo. Era molto stressato, era impossibile vederci… Prima mi ...

Di Maio - la (ex) fidanzata Giovanna rivela : «Ci siamo lasciati per colpa della politica : e lui non mi difende più» : «Visto che fino a oggi non c?è stata nessuna comunicazione ufficiale ho deciso di farlo io: la storia tra me e Luigi Di Maio è finita». Così dice Giovanna...

Mai più elisoccorsi Vvf in Liguria : il capo dipartimento cancella la convenzione. La Cgil : 'Costi decuplicati per servizio privato' foto : ... che abbiamo sempre garantito in questi 25 anni, che da un punto di vista economico, con costi che andranno a decuplicarsi rispetto a quelli attuali" , ha spiegato Infantino, "Spero che la politica ...

Giovanna Melodia : «Io e Di Maio non stiamo più insieme - e la colpa è della politica» : Giovanna Melodia e Luigi Di Maio non stanno più insieme. Finora non c’è stata nessuna comunicazione ufficiale: è per questo che l’ex fidanzata del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro ha deciso di raccontare al settimanale Oggi che cosa è successo. «È finita ai primi di giugno, nei giorni in cui giurava il governo, ma la storia si trascinava già da un mese… Lasciarci è stata una scelta ...

A Foggia la marcia dei Berretti Rossi : 'Mai più schiavi' : Roma, 8 ago., askanews, - Dopo l'incidente a Foggia costato la vita a 12 braccianti, l'attivista sindacale Aboubakar Soumahoro ha promosso la marcia dei 'Berretti Rossi', dei braccianti da Torretta ...

Ford - Mai più contromano con il Wrong Way Alert : La nuova Ford Focus porta al debutto una tecnologia totalmente inedita, il Wrong Way Alert, che promette di evitare le situazioni di pericolo connesse alla guida contromano. Il sistema, infatti, sfrutta la telecamera frontale dell'auto utilizzata anche da altri sistemi per rilevare quando il conducente sta guidando nel senso di marcia errato. Avviso immediato. Il sistema di avviso sarà inizialmente disponibile in Austria, Germania e Svizzera, ma ...

Aida Yespica più sexy che Mai : ecco le FOTO che fanno impazzire i fan : 1/13 ...

[L'analisi] Perché Foa è più importante di Savona. La strana resistenza di Salvini contro Berlusconi e Di Maio : C'è qualcosa di incomprensibile nella vicenda di Marcello Foa presidente della Rai. Sin dall'inizio, basta rileggerne la storia. Salvini e Di Maio avevano trovato un accordo per le nomine su Fabrizio ...