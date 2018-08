caffeinamagazine

: Magrissima e bella senza fatica: mai provato la dieta Malibù (quella delle vip)? - #Magrissima #bella #senza… - zazoomnews : Magrissima e bella senza fatica: mai provato la dieta Malibù (quella delle vip)? - #Magrissima #bella #senza… - Loosingatta : RT @DavideEsse10: @Fa_fanculo @Loosingatta Quelle un po' rotonde sono le amanti migliori. Ho sentito dire da una bellissima magrissima 'che… - DavideEsse10 : @Fa_fanculo @Loosingatta Quelle un po' rotonde sono le amanti migliori. Ho sentito dire da una bellissima magrissim… -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Perdere pesore è il sogno di tutti: nessuno vuole rinunciare a nulla o ammazzarsi di palestra. Tutti, però, vogliamo essere magri e belli. Come fare? Avete mai sentito parlare della? Beh, dovreste provarla. Si tratta di unache promette di farvi perdere 4 chili in un mesesforzi eccessivi. Lain questione viene dalla California ed è molto amata dalle star (Demi Moore, Claudai Shiffer, Nicole Kidman). La cosa che la rende “speciale”? È la classicache può essere seguitaproblemi anche se si sta in vacanza. Visto che è nato in America, questo regime dimagrante presenta alimenti e particolarità che non sono presenti nella nostre abitudini alimentari, per esempio le uova a colazione però si può adattare alle esigenze specifiche cosa che è stata fatta dai nutrizionisti. Il risultato è unache prevede il consumo di frutta, ...