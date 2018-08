Magic Mike XXL Su Canale 5 in prima tv il film con Channing Tatum oggi | 9 agosto 2018

Programmi TV di stasera - giovedì 9 agosto 2018. Su Canale5 Magic Mike XXL : Joe Manganiello Rai1, ore 21.25: Don Matteo 10 - Replica Fiction di Jan Maria Michelini, Daniela Borsese, Monica Vullo del 2015, con Terence Hill, Nino Frassica. L’amico ritrovato: Un amico di Don Matteo, residente a Gubbio, viene trovato morto e le indagini inchiodano Tomas come il possibile colpevole. Mentre Don Matteo e Cecchini approfittano per ritrovarsi nei loro luoghi eugubini, Margherita, senza volerlo, mette in serio pericolo la salute ...

Magic Mike film stasera in tv 21 luglio : trama - curiosità - streaming : Magic Mike è il film stasera in tv sabato 21 luglio 2018 in onda in seconda serata su Canale 5 alle ore 23:45. Per la regia di Steven Soderbergh, protagonisti della pellicola sono Channing Tatum, Alex Pettyfer, Matthew McConaughey, Joe Manganiello e Matt Bomer. Di seguito trama, scheda, trailer, curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI GLI ALTRI film E PROGRAMMI IN TV Magic Mike film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: ...