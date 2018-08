Mafia | “ritrovato il fucile con cui fu ucciso il giudice Antonino Scopelliti | incaricato

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 agosto 2018) Uncalibro 12, ritenuto lo stesso che il 9 agosto 1991 hailnei pressi di Campo Calabro, è stato ritrovato a distanza di 27 anni dalla Dda di Reggio Calabria che continua a indagare, con la la squadra mobile e lo Sco, su chi siano i killer che ammazzarono il magistrato che da lì a poco avrebbe dovuto sostenere, in Cassazione, l’accusa nel maxiprocesso a Cosa Nostra. La notizia è stata data dal procuratore Giovanni Bombardieri nel corso dell’annuale commemorazione a Piale davanti alla stele dedicata al. Adesso saranno gli accertamenti tecnici a fornire al capo della Dda e ai due aggiunti Giuseppe Lombardo e Gaetano Paci la certezza che si tratti della stessa arma. Il rinvenimento è avvenuto in provincia di Catania, in un terreno oggi di proprietà di persone estranee all’inchiesta e perciò non indagate. Un terreno che ...