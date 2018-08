M5s | parte della stampa lo demonizza Ma dittatura e fascismo non appartengono al

Lega - M5s : dibattito sulle nomine in Cassa Depositi e Prestiti e altre partecipate : Oggi era prevista l'assemblea dei soci di Cassa Depositi e Prestiti. In questa sede doveva essere presentato agli azionisti l'elenco dei candidati suggeriti dal Ministero del Tesoro, azionista di maggioranza della Cassa, per il rinnovo dei vertici del Consiglio Direttivo. All'ultimo minuto l'assemblea è stata rinviata alla prossima settimana. Dato che le fondazioni bancarie, che fanno parte dell'azionariato di Cdp con circa il 16% del capitale ...

Vitalizi - Sgarbi : “M5s? Ignoranti come capre - in gran parte disoccupati - incapaci totali”. E attacca Fico : Invettiva veemente del deputato di Forza Italia, Vittorio Sgarbi, contro l’abolizione dei Vitalizi alla Camera e in particolare contro il M5s. Ospite de L’Aria che Tira Estate (La7), il critico d’arte prende di mira innanzitutto il presidente della Camera, Roberto Fico: “Arrivano questi fenomeni e scoprono che noi siamo tutti cretini: per loro non occorreva una legge per tagliare i Vitalizi. Quindi, Richetti era un fesso ...

Taglio dei vitalizi - M5s contro Casellati 'Schiaffo ai cittadini. Il Senato faccia la sua parte' : ROMA - 'Una giravolta incredibile'. 'Un'uscita inopportuna e infondata'. 'Uno schiaffo ai cittadini'. Parte la prima offensiva dei Cinquestelle contro la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti ...

Stadio Roma - Di Maio : M5s non chiederà alla Raggi di farsi da parte : "Io non ho notizie di nessun tipo di crisi di maggioranza né tanto meno il Movimento 5 Stelle chiederà al sindaco Virginia Raggi di farsi da parte". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, parlando ...

"A parte l'Acea il resto è gratis et amore dei" Lo sfogo dell'avvocato contro gli amici M5s : Un solo incarico, mille favori. Luca Lanzalone non sembrava convinto di essere al centro di una pioggia di "utilità", come ritiene la procura che l'ha arrestato accusandolo di far parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla corruzione.Anzi, l'avvocato genovese e superconsulente grillino per il sindaco Virginia Raggi (nella foto) sul caso dello stadio della Roma nelle intercettazioni viene pizzicato a lamentarsi proprio per i troppi ...

Duello M5s-Lega per le comunali - gaffe di Di Maio : “I sindaci grillini avranno il governo dalla loro parte” : Le elezioni amministrative diventano il nuovo momento di tensione muscolare tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Con il primo che parte lancia in resta sul sostegno da parte del governo ai futuri sindaci pentastellati, dimenticando tutti gli altri primi cittadini. Un vero e proprio incidente diplomatico che scatena la polemica con le opposizioni e ...

Di Maio : "I sindaci M5s avranno il governo dalla loro parte". Poi si corregge - ma monta la polemica : ...grillini? I milioni di cittadini che voteranno sindaci di centrodestra o di Fratelli d'Italia non saranno ascoltati dal governo Conte?" Interviene nell'agone anche un 'vecchio leone' della politica ...

Governo - Feltri : “Mi fido della Lega - del M5s no. Di Maio è un ragazzino senz’arte né parte - uno scombinato” : “Governo M5s-Lega? Mi sembra prematuro dare dei giudizi avventati. Certo, alcune cose fanno ridere. Quella che fa più ridere è l’idea di avere un ministro del Lavoro come Di Maio che non ha mai lavorato in vita sua. E’ un paradosso che merita di essere segnalato”. Così a L’Aria che Tira (La7) il direttore di Libero, Vittorio Feltri, si pronuncia sul Governo Conte. E aggiunge: “Le intenzioni sono anche buone in molti casi, ma in molti altri casi ...

Martina su Twitter : su flat tax prosegue la presa in giro da parte di Lega e M5s : A scriverlo su Twitter il segretario reggente del PD, Maurizio Martina, dopo le parole di Alberto Bagnai, economista della Lega che molti accreditano come possibile sottosegretario all'Economia.

Governo - Savona farebbe parte della massoneria : imbarazzo in M5s : Lo statuto 5 Stelle impedisce agli iscritti alla massoneria di entrare a far parte dell'esecutivo. Un post apparso nel 2012 sul blog del Grande Oriente d'Italia Democratico cita il ministro contestato tra i cosiddetti "Fratelli"