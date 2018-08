“L’unica disabile per cui non provo rispetto” | Bebe Vio nel mirino dei no-vax

meteoweb.eu

: 'L’unica disabile per cui non provo rispetto': i no-vax attaccano Bebe Vio - HuffPostItalia : 'L’unica disabile per cui non provo rispetto': i no-vax attaccano Bebe Vio - fabiaebasta : RT @Er_Bipolare: ma andiamo giorno dopo giorno sempre più di bene in meglio, un altro grande successo del #GovernoDelCambiamento capace sol… - depressed_black : RT @Er_Bipolare: ma andiamo giorno dopo giorno sempre più di bene in meglio, un altro grande successo del #GovernoDelCambiamento capace sol… -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Si è riacceso il dibattito sui vaccini e fa discutere la nuova accusa dei no-vax che stavolta attaccano una delle più note paladine pro-vaccini: l’atletaVio. La campionessa aveva infatti condiviso su Facebook una copertina di Rolling Stone del 2017 nella quale la giovane era mostrata in una foto che evidenziava le conseguenze della meningite che, colpendola in tenera età, l’ha privata di gambe e braccia. Immediata la reazione dei nox-vax, che rimproverano alla sportiva di sfruttare i suoi problemi per avere visibilità mediatica. “L’unicaper cui nonminimamente rispetto”, scrive qualcuno. Qualcun altro gli fa eco: “Gente che per un po’ di potere e lauti compensi si vende l’anima e la dignità. Chi viene utilizzato da queste campagne persuasive in genere appare come vittima o comunque è una persona apparentemente ...