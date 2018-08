Luka Modric | l' ultimo tentativo disperato del Real | cosa si inventa Perez per non darlo

Modric all'Inter/ Ultime notizie : Luka vuole i nerazzurri - braccio di ferro con Perez? : Modric all'Inter, Ultime notizie: Luka vuole i nerazzurri, braccio di ferro con Perez? Slitta a domani l'incontro con il presidente del Real Madrid...(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 09:50:00 GMT)

Modric resta appeso a Florentino. Il Real blocca Luka - oggi si decide : L'Inter ha deciso di sfidare un colosso come il Real Madrid sul calciomercato, pur di arrivare al colpo Modric, che ieri il Real ha mostrato , sui social, in bella vista con la maglia merengues. Un ...

Modric all'Inter/ Ultime notizie : oggi Luka incontra Perez - è il giorno decisivo? : Modric all'Inter, Ultime notizie: oggi Luka incontra Perez, è il giorno decisivo? Il meeting con il presidente del Real Madrid dirà se il croato può diventare nerazzurro(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 09:40:00 GMT)

Mundo Deportivo : offerta stratosferica dell'Inter per Luka Modric : In casa Inter sembra diventare sempre più concreta la possibilita' di vedere Luka Modric con la maglia dell'Inter nella prossima stagione. Il nome del centrocampista croato è cominciato a circolare sulla stampa da qualche giorno ma una trattativa di questa portata va avanti da almeno due mesi, dopo la vittoria della terza Champions League consecutiva da parte del Real Madrid. Il giocatore vuole provare una nuova esperienza nel calcio italiano ...

Luka Modric vuole l'Inter e chiederà la sua cessione al Real Madrid (RUMORS) : Calciomercato dal sapore antico. Prima la Juventus che si è assicurata le prestazioni di uno dei calciatori più forti a livello planetario dell'ultimo decennio. Il trasferimento in bianconero di Cristiano Ronaldo sembrava pura utopia, eppure è stato concretizzato. Decisiva, in tal senso, la volonta' del giocatore: quella di cambiare aria dopo aver vinto tutto con il Real Madrid e di cercare nuove stimoli in un campionato nuovo e con un sogno nel ...

Luka Modric - la moglie chiama l'Inter : 'Volete Modric?' e inizia le trattative con il Real Madrid : Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport , l'ingaggio attuale al Real Madrid, all'età di 33 anni, sarebbe da 10 milioni di euro netti fino al 2020 . Se dovesse andare in porto l'affare, per ...

Inter - il sogno è Luka Modric : ci sarebbe il sì del giocatore - i costi dell'operazione : L'Inter ha praticamente chiuso l'acquisto del centrocampista Arturo Vidal. C'è l'accordo totale con il Bayern Monaco che rinnovera' il contratto del giocatore in scadenza a giugno 2019 per poi cederlo in prestito con diritto di riscatto per un'operazione complessiva di poco superiore ai diciotto milioni di euro. --Raggiunta l'intesa anche con l'ex Juventus che, pur di vestire la maglia nerazzurra, ha deciso di ridursi l'attuale ingaggio da otto ...

Luka Modric - storia della vera star di Russia 2018 : Da bambino ha vissuto sulla pelle gli orrori della guerra in Jugoslavia, oggi è diventato eroe nazionale nonostante critiche e guai giudiziari

Luka Modric Pallone d’Oro 2018? : Archiviata la delusione per la sconfitta in finale contro la Francia, Luka Modric lascia la Russia da vincitore. Il centrocampista del Real Madrid si è aggiudicato il Pallone d’Oro dei Mondiali, riconoscimento che premia il miglior giocatore della competizione. Modric è un centrocampista totale: sa fare tutto eccellendo in molti aspetti del gioco Al flop agli ottavi di finale dei soliti noti (Cristiano Ronaldo e Messi) e di quello ai quarti del ...

Luka Modric eletto miglior giocatore dei Mondiali 2018 - magra consolazione per il croato : Un premio lo porta comunque a casa. Non è quello più importante, quello che avrebbe voluto: la Coppa del Mondo alla quale ogni giocatore che indossa la maglia della propria Nazionale ambisce. Ma Luka Modric può trovare un motivo per sorridere. Al termine della finale di Russia 2018 persa per 4-2 dalla ...

Mondiali 2018 - tutti i premi individuali e gli awards. Luka Modric miglior giocatore - Kane capocannoniere : I Mondiali 2018 di calcio si sono conclusi con la vittoria della Francia, capace di sconfiggere la Croazia per 4-2 nella Finale giocata allo Stadio Luzhniki di Mosca. I Galletti trionfano nella capitale della Russia e conquistano il titolo iridato per la seconda volta nella storia dopo l’apoteosi casalinga del 2018. Gianni Infantino ha premiato i ragazzi di Didier Deschamps ma sono stati assegnati anche i premi individuali, gli awards di ...

Luka Modric - Zlatko Dalic e il rosario sempre in tasca/ La fede cattolica che ha portato la Croazia in finale : L'allenatore della Croazia finalista dei campionati del mondo di calcio Zlatko Dalic ha sempre la mano destra nella tasca dei pantaloni: il rosario e la fede, proprio come Luka Modric..(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 16:18:00 GMT)

Luka Modric - il campione nato dalla guerra - in fuga continua - con il sogno della Coppa del Mondo : Chissà cosa pensava il rifugiato Luka Modric quando tirava pallonate contro il muro di uno sgangherato cortile dell'Hotel Iz. Aveva 6 anni e suo nonno era appena stato ucciso dai serbi. Fuori le granate, la guerra, la frenesia di una famiglia che si spostava da uno ostello all'altro per scappare dai predoni, dentro invece solo il suo piccolo universo: forse, come ogni bambino che calcia un pallone, anche lui sognava di vincere un giorno ...