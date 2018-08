Luisa Corna “Oggi felice e innamorata di Stefano Giovino Lui più giovane e con due

Che fine ha fatto Luisa Corna? : Non comparire in tv non significa avere abbandonato le scene. È il caso di Luisa Corna, che in molti danno per dispersa, ma che in realtà ha solo deciso di dirottare la sua vita professionale verso la musica. Dopo gli esordi come modella, era infatti stata rapita dal piccolo schermo, che per diversi anni è stata la sua casa, dove ha avuto modo di cimentarsi anche con la conduzione (arrivando persino a programmi cult come Domenica In) e la ...