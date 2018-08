Luigi Di Maio | per la sua scorta pretende due carabinieri di Pomigliano D' Arco | è il suo

Luigi Di Maio dice che l’incidente di Marcinelle insegna che «Non bisogna emigrare» : Il capo politico del Movimento 5 Stelle si riferiva all'incidente avvenuto in Belgio nel 1956, in cui morirono 136 migranti italiani The post Luigi Di Maio dice che l’incidente di Marcinelle insegna che «Non bisogna emigrare» appeared first on Il Post.

Luigi Di Maio - nominato il nuovo capo del fisco italiano : è il generale Antonino Maggiore : Il direttore dell'Agenzia delle Entrate il governo ha nominato il generale della Guardia di Finanza Antonino Maggiore . Il nome del nuovo capo del fisco è stato indicato nel corso del Consiglio dei ...

«Tra me e Luigi è finita» - parla l'ex di Di Maio : E allora, perché è finita? "La politica ha contribuito . La distanza e il fatto che lui fosse così preso dalla formazione del governo. Era molto stressato, era impossibile vederci… Prima mi ...

Luigi Di Maio : è finita con Giovanna Melodia : L'amore non ha retto le tensioni politiche: la storia tra il vice-premier Luigi Di Maio e Giovanna Melodia è giunta al capolinea. A dichiararlo la Melodia stessa, che ha deciso di fornire i dettagli della rottura in un'intervista rilasciata in esclusiva al settimanale Oggi: Visto che fino a oggi non c'è stata nessuna comunicazione ufficiale ho deciso di farlo io: la storia tra me e Luigi Di Maio è finita. È finita ai primi di giugno, nei ...

“Ecco perché è finita”. Luigi Di Maio - la ex fidanzata a sorpresa ‘vuota il sacco’ : Da quando Luigi Di Maio si è insediato in parlamento andando a ricoprire il ruolo di vicepresidente del Consiglio e ministro del nuovo governo Conte, tra i tanti argomenti che hanno trovato spazio sui giornali riguardanti il leader pentastellato c’è quello della sua vita privata. A fare chiarezza sulla situazione sentimentale del politico è stata ora una sua vecchia fiamma: “Visto che fino a oggi non c’è stata nessuna ...

'Tra me e Luigi è finita' - parla l'ex di Di Maio : E allora, perché è finita? "La politica ha contribuito . La distanza e il fatto che lui fosse così preso dalla formazione del governo. Era molto stressato, era impossibile vederci… Prima mi ...

Luigi Di Maio - la ex fidanzata Giovanna Melodia confessa a Oggi : 'Perché è finita - a cosa non regge' : E allora, perché è finita? ' La politica ha contribuito . La distanza e il fatto che lui fosse così preso dalla formazione del governo. Era molto stressato, era impossibile vederci ... Prima mi ...

Giovanna Melodia - l’ex fidanzata di Luigi Di Maio : “La nostra storia non ha retto lo stress della politica” : Giovanna Melodia ha rivelato al settimanale Oggi i motivi che hanno portato alla rottura della sua relazione con il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio. “È finita ai primi di giugno, nei giorni in cui giurava il governo, ma la storia si trascinava già da un mese… Lasciarci è stata una scelta maturata e condivisa da entrambi, non si poteva andare avanti” ha raccontato in un’intervista ...

'Io e Di Maio ci siamo lasciati mentre si formava il governo. Luigi non ha retto lo stress della politica' : La donna si confessa a Oggi: 'Ci siamo lasciati a giugno: lui era troppo preso dalla formazione del governo. Viverci era impossibile'

Giovanna Melodia - ex fidanzata di Di Maio : "Ci siamo lasciati mentre si formava il governo. Luigi non ha retto lo stress della politica" : Il vice-premier e ministro Luigi Di Maio torna nell'occhio del ciclone, ma questa volta non per affari politici, ma per questioni di cuore: Giovanna Melodia, ormai ex fidanzata del politico pentastellato, si è confessata al settimanale Oggi. "Visto che fino a oggi non c'è stata nessuna comunicazione ufficiale ho deciso di farlo io: la storia tra me e Luigi Di Maio è finita", dice la donna.Una rottura avvenuta già da ...

Parla Giovanna Melodia - ex fidanzata di Luigi Di Maio : "È stato amore intenso - ma non ha retto lo stress della politica" : Il vice-premier e ministro Luigi Di Maio torna nell'occhio del ciclone, ma questa volta non per affari politici, ma per questioni di cuore: Giovanna Melodia, ormai ex fidanzata del politico pentastellato, si è confessata al settimanale Oggi. "Visto che fino a oggi non c'è stata nessuna comunicazione ufficiale ho deciso di farlo io: la storia tra me e Luigi Di Maio è finita", dice la donna.Una rottura avvenuta già da ...

“O così o non si procede”. L’ultimatum di Luigi Di Maio : Nessun presidente se prima non si troverà un’intesa sulla Rai. Ad assicurarlo è il vicepremier Luigi Di Maio che ai microfoni di Radio 24 è tornato a parlare dello stallo sulla presidenza della Rai dopo la bocciatura della nomina di Marcello Foa al settimo piano di Viale Mazzini. “Il tema è che per eleggere il presidente della Rai ci vogliono due terzi delle forze politiche della commissione di Vigilanza – ha detto Di Maio -. ...

Luigi Di Maio : «Su grandi opere fiducioso di trovare accordo con la Lega» : Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro: «Favorevoli ai vaccini. Ma le sanzioni sono un approccio sbagliato». Oggi il tavolo coi sindacati Ilva: «Devo decidere in 2 mesi ciò che altri non hanno fatto in 6 anni»

Luigi Di Maio - le aziende fuggono dall'Italia per il decreto Dignità e lui si difende così : 'Non è colpa mia' : Se Foodora lascia l'Italia non è colpa mia. Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio nega che ci sia il decreto Dignità , che fissa regole più rigide sui contratti a tempo ...