Luglio da record per il Juventus Museum | +15% di visite rispetto al 2017

Turismo - Luglio da record a Milano : "Con l'estate 2018 viene confermato il trend di incremento delle presenze di visitatori in città " dichiara Roberta Guaineri, assessore al Turismo , Sport e Qualità della vita ". Numeri che ...

Record per il turismo a Milano - in Luglio registrati più di seicentomila visitatori : L'assessore Guaineri: "Siamo tra le mete più ambite al mondo". La città è amata dai single tra i 30 e i 45 anni, i soggiorni durano fino a 10 giorni

FIRSTonline - a Luglio nuovo record mensile di visualizzazioni dirette : Nel mese di luglio le visite dirette a FIRSTonline, sito indipendente di economia e finanza che è entrato nel suo ottavo anno di vita, sono state, secondo le rilevazioni di Google Analytics, 1 ...

California - Valle della Morte : possibile record mondiale del mese più caldo con 42 - 28°C di media a Luglio : Dati preliminari dimostrano che la Valle della Morte, in California, a luglio ha stabilito il record mondiale come mese più caldo per il secondo anno consecutivo. Todd Lericos, meteorologo del National Weayher Service, dichiara che la temperatura media del mese a Furnace Creek, nella Valle della Morte, è stata di 42,28°C. Questo ha oscurato il record stabilito nella Valle della Morte nel luglio del 2017, quando la temperatura media è stata di ...

Estate 2018 - record di caldo in tutto il mondo a Luglio : dai 41 - 1°C del Giappone ai 51 - 3°C dell’Algeria passando per i 32°C della Scandinavia - “è il dramma del cambiamento climatico” : Un’Estate di temperature estreme quella del 2018, che continua a far registrare ondate di caldo record in tutti e 4 i continenti che occupano l’emisfero settentrionale. Lunedì 23 luglio, il Giappone ha registrato una temperatura mai raggiunta prima sullo stato dalle registrazioni avviate nel 1800. Kumagaya, città a 65 km da Tokyo, ha raggiunto i 41,1°C nel bel mezzo di un’ondata di caldo che persiste da diverse settimane e che ha ucciso almeno ...

Marte si avvicina alla Terra : la notte del 31 Luglio il record di distanza minima : ... doppio evento all'Osservatorio del Righi Foto Eclissi, lo spettacolo della 'Luna rossa' sui monumenti del mondo Eclissi, lo spettacolo della 'Luna rossa' sopra la funivia del Santis Eclissi di Luna, ...

Nuoto - Trials Usa 2018. Lunedì 30 Luglio. Ultima giornata senza record ma Baker e Kalisz stupiscono! Andrew cala il poker! : Niente fuochi d’artificio finali ai Campionati Statunitensi di Nuoto, validi come Trials per i Mondiali in Corra del prossimo anno e per i PanPacifici. Non arrivano record del mondo nell’Ultima giornata ma le grandi prestazioni non mancano e si può dire che Irvine 2018 sarà ricordata come l’edizione di Michael Andrew che, a 19 anni, esprime tutte le sue potenzialità con quattro titoli nazionali in tre diverse specialità, farfalla, rana e stile ...

Fincantieri : Bono - backlog da record - a Luglio oltre 32 mld : Roma, 27 lug. (AdnKronos) – Fincantieri chiude il semestre con un backlog da record a 30 miliardi di euro, a cui si aggiungono gli ordini acquisiti a luglio che portano il totale oltre 32 miliardi. A sottolinearlo l’amministratore delegato del gruppo, Giuseppe Bono, nella conference call con gli analisti.”Stiamo perseguendo i nostri obiettivi del piano industriale, come dimostrano i numeri. Fincantieri è sulla strada per ...

Eclissi : una Luna rossa da record il 27 Luglio : Pixabay ANCHE MARTE PROTAGONISTA Se non sarà coperto di nuvole, il cielo della notte tra il 27 e il 28 luglio regalerà anche altri spettacoli: potremo vedere per esempio Marte che strizza l'...

Eclissi di Luna da record più lunga del secolo - si vedrà il 27 Luglio : come vederla - : ... non lo dimenticherà facilmente e lo ricorderà come uno degli spettacoli più belli. Molti osservatori del passato hanno avuto il coraggio di eseguire una mappa della Luna. Dopo le prime semplici ...

Ascolti TV | Lunedì 23 Luglio 2018. Record per Temptation Island (22.5%). Tutto Può Succedere 13.9% : Ida e Riccardo Su Rai1 Tutto Può Succedere ha conquistato 2.735.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Canale 5 la terza puntata di Temptation Island 5 ha raccolto davanti al video 3.981.000 spettatori pari al 22.5% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 1.165.000 spettatori pari al 5.5% di share, nel primo episodio, 1.025.000 spettatori pari al 5.4%, nel secondo episodio, e 891.000 spettatori pari al 6.5%, nel terzo ...

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Recordati a +4% - Ferrari a -2 - 5% (20 Luglio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari resta sotto i 22.000 punti in quest'ultima seduta della settimana. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 15:49:00 GMT)