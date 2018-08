ilfattoquotidiano

: Lombardia, accesso ai dati sanitari dei cittadini. Da medico dico che sono contrario - ilfattoblog : Lombardia, accesso ai dati sanitari dei cittadini. Da medico dico che sono contrario - nuhares : RT @TutteLeNotizie: Lombardia, accesso ai dati sanitari dei cittadini. Da medico dico che sono contrario -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Spesso in estate vengono firmate delibere che passano inosservate. È successo in Regionenel 2014. Mi accorsi casualmente che l’allora presidente Roberto Maroni firmò una delibera che autorizzava enti esterni aInformatica non solo pubblici a visionare ideilombardi (10 milioni di italiani). Mi indignai e scrissi al Garante della privacy che intervenne e mi ringraziò. Nuovamente in piena estate, nella delibera XI/491 di Regionedel 2 agosto scorso, si autorizzano gli istituti a carattere scientifico (pubblici o privati) a utilizzare idei. Se non è zuppa è pan bagnato. Forse più dal sudore del caldo estivo che dall’acqua del mare che poche persone potranno godere. Io nond’accordo e nuovamente invierò al Garante questo post appena verrà pubblicato. Dami auspico che la ricerca scientifica si ...