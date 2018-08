Lirico Sperimentale sempre più SMART | il libretto di Ba-Ta-Clan si legge online

tuttoggi.info

(Di giovedì 9 agosto 2018) ... quest'anno sarà possibile seguire i testi di tutte le opere in programma nella Stagione Lirica2018; in sintesi tutto il pubblico che assisterà agli spettacoli, potrà seguire in diretta ...