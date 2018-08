Lindsay Lohan contro #MeToo | “Parlare adesso è da deboli Non sopporto chi cerca

ilfattoquotidiano

Lindsay Lohan non è una fan di MeToo: ecco cosa pensa

(Di giovedì 9 agosto 2018)si è scagliatail movimento femminista. In una lunga intervista al quotidiano The Times, l’attrice attacca le star di Hollywood che hanno deciso di raccontare alcuni episodi di violenza sessuale soltanto molti anni dopo averli subiti. “Non posso parlare di qualcosa che non ho vissuto -ha detto -. Però se succede in quel momento, ne discuti in quel momento“. L’ex icona della Disney non condivide i tempi e i modi che hanno portato allo scoperto diverse vittime dopo il caso Weinstein, perché secondo lei distolgono l’attenzione dal fatto: “Io sono sempre in prima linea per supportare le donne, so che ognuna vive le proprie esperienze a modo suo. Ma nonchiattenzioni“, aggiunge. “La cosa migliore da fare quando subisci un abuso è andare dalla polizia e denunciare subito. Secondo me parlarne così ...