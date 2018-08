Lindsay Lohan contro il #MeToo | «Donne deboli | bisogna denunciare subito»

vanityfair

: Meglio di Rocky. Il match del secolo. - DrApocalypse : Meglio di Rocky. Il match del secolo. - junhoarse : regà sono sparita da troppo da twitter esistono ancora le pressed che ti attaccano per ogni flatulenza, i selca day… - thebaddestgaay : vi vedo tutti con i buchi alle orecchie e non so quando lo farò ugh che voglia di fare come skinny lindsay lohan in… -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Da quando l’hashtag, lo scorso ottobre, ha cominciato a circolare sui social, il pubblico si è diviso tra sostenitori e detrattori. L’ultima stilettata al movimentole molestie arriva da, che in una lunga intervista rilasciata al The Times attacca le star di Hollywood che hanno deciso di raccontare alcuni episodi di violenza soltanto molti anni dopo averli subiti: «Non posso parlare di qualcosa che non ho vissuto», dichiara l’attrice americana, classe ’86. «Però se succede in quel momento, ne discuti in quel momento». LEGGI ANCHETime, il movimentoè «la persona dell'anno» «Io sono sempre in prima linea per supportare le, so che ognuna vive le proprie esperienze a modo suo. Ma non sopporto chi cerca attenzioni», aggiunge LiLo, bambina prodigio che già a 12 anni ha recitato da protagonista in «Genitori in trappola». «La cosa migliore da fare quando ...