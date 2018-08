Legge di Bilancio | Salvini e Palazzo Chigi smentiscono il Tesoro | “Abolizione degli 80

Legge di bilancio - scontro al vertice sull'IVA : Come nel summit di maggioranza dello scorso 3 agosto i presenti, tra i quali figurano il Premier Giuseppe Conte, il Ministro dell'Economia Giovanni Tria e i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini,...

Ultimo vertice di governo prima della pausa estiva : sullo sfondo la Legge di bilancio e come trovare le coperture : Il ministro dell'Economia ribadisce l'impegno a far partire sia flat tax che reddito di cittadinanza, senza rinunciare alla riduzione del debito e senza strappi con l'Ue. Prevista la riforma graduale delle pensioni e ...

Pensioni : quota 100 - si lavora per inserirla nella Legge di bilancio : Dopo i ripetuti vertici che si continuano a tenere a Palazzo Chigi, la quota 100 sembra diventare, ogni giorno che passa, molto più di una semplice ipotesi. La legge di bilancio potrebbe davvero contenere all’interno del suo pacchetto previdenziale la misura di flessibilita' tanto attesa. Il Vice Premier Luigi Di Maio continua a rilasciare dichiarazioni rassicuranti. Come riporta il quotidiano torinese “La Stampa”, flat tax, reddito di ...

Governo - Legge Bilancio : ultimo vertice. Obiettivo : flat tax e reddito di cittadinanza : Il vertice a Palazzo Chigi con Conte, Tria, Salvini, Di Maio. Il ministro dell'Economia ribadisce l'impegno a far partire sia flat tax che reddito di cittadinanza, senza rinunciare alla riduzione del debito e senza strappi con l'Ue. Significativo il costo, ma non è ancora chiare ...

Conte : la Legge di Bilancio sarà seria - rigorosa e coraggiosa : Roma, 8 ago., askanews, - "La ragione dell'incontro è mettere apunto una manovra seria, rigorosa, coraggiosa, perchè saràaccompagnata da riforme strutturali in cui riponiamo moltafiducia perchè ...

Pensioni - quota 100 in Legge di Bilancio : novità in arrivo - dovrebbe partire da 64 anni : La revisione della riforma delle Pensioni targata Fornero sara' uno dei punti della prossima Legge di Bilancio [VIDEO] che sara' discussa in autunno. Come si apprende da fonti della maggioranza rilanciate dall’Ansa e da altri organi di informazione, allo studio del Governo Conte, così come previsto nel contratto di programma stipulato tra il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio e la Lega di Matteo Salvini, c’è l’introduzione della cosiddetta ...

Nella Legge di Bilancio i provvedimenti sulle pensioni - ma deludenti un po' per tutti : Le pensioni e il loro inserimento nel pacchetto previdenziale della prossima Legge di Bilancio 2019, continuano a tenere banco Nella discussione quotidiana. Intanto, mentre il ministro dell'Interno Matteo Salvini continua a parlare di smontaggio della Fornero e di quota 100 subito, anche il taglio delle pensioni d’oro viene posticipato. Un evidente segnale delle difficolta' a operare da parte del governo in materia previdenziale. La ...

Obbligo seggiolini salva bebé : ok Camera/ Ultime notizie : si lavora per agevolazioni già in Legge di bilancio : Obbligo seggiolini salva bebé: ok Camera alla proposta di legge Meloni. Le Ultime notizie: si lavora per agevolazioni già in legge di bilancio. (Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 20:22:00 GMT)

Reddito di cittadinanza e flat tax viaggiano di pari passo : "Insieme nella Legge di bilancio" : "Abbiamo in mente un progetto ambizioso di legge di bilancio" assicura il vicepremier Di Maio. E con Salvini esclude...