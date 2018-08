LeBron James diventa produttore per raccontare il ruolo degli atleti Nba nella storia

NBA – LeBron James fa impazzire gli hater! Sulle scarpe la scritta : “I’m King” [GALLERY] : LeBron James fa impazzire i suoi hater! Su Instagram la foto in maglia Lakers e le scarpe con la scrittta ‘I’m King’ “Il titolo di Re di Los Angeles? Dovrà meritarselo“, questo il messaggio della frangia più calda del tifo dei Lakers, dopo i continui atti vandalici contro il famoso murales di LeBron James ad L.A.. Eppure il nuovo numero 23 giallo-viola non ci pensa nemmeno a ripudiare il soprannome che si è ...

Nba - LeBron James contro Golden State : il primo incrocio sarà la sera di Natale : Golden State contro LeBron James, atto quarto: il piatto forte della sera di Natale, il clou del calendario della regular season Nba, sarà con la rivincita tra i Warriors e il Prescelto, avversari ...

NBA – LeBron James riaccende la rivalità Lakers-Warriors! Steph Curry lancia la sfida : “sarà divertente vedere…” : L’arrivo di LeBron James a Los Angeles riaccende la vecchia rivalità fra Lakers e Warriors: Steph Curry non vede l’ora di affrontare LBJ con la nuova maglia LeBron James e Steph Curry si sono affrontati per ben 4 anni di fila nelle Finals NBA. Il primo ha guidato i Cleveland Cavaliers, quasi da solo, a vincere le storiche Finals del 2016, rimontando lo svantaggio di 3-1. Il secondo invece, complice la filosofia degli Warriors ...

“Shut Up and Dribble” – Documentario di Showtime e LeBron James sul ruolo socio-politico del cestista NBA : Showtime, rete tv di proprietà della CBS, ha annunciato che LeBron James sarà coinvolto nella produzione di ‘Shut Up and Dribble’, docu-serie sul ruolo socio-politico dei cestisti NBA Qualche mese fa la presentatrice TV Laura Ingraham intervenne duramente sulla polemica politica che coinvolse LeBron James e Donald Trump. La posizione ‘anti-Trump’ del neo numero 23 dei Lakers è ben nota e dimostrata con continui ...

Showtime ha annunciato “Shut Up and Dribble” - una docu-serie sul ruolo degli atleti nella politica americana : il produttore esecutivo sarà LeBron James : Le rete via cavo statunitense Showtime ha annunciato una nuova docu-serie divisa in tre parti sul ruolo degli atleti professionisti nella politica americana degli ultimi anni. Il titolo sarà Shut Up and Dribble, che si rifà a un commento della presentatrice Laura The post Showtime ha annunciato “Shut Up and Dribble”, una docu-serie sul ruolo degli atleti nella politica americana: il produttore esecutivo sarà LeBron James appeared ...

LeBron James può essere il futuro Presidente Usa? : Da Re a Presidente il passo può essere breve e, grazie al trono che spetta a chi ricopre le due cariche, non dovrebbe creare ansie da prestazione a chi è abituato da oltre quindici anni a essere sempre sotto pressione. Ecco perché LeBron James potrebbe essere un giorno il futuro Presidente degli Stati Uniti, o almeno il candidato dei Democratici per tornare al potere dopo l’outsider Trump. L’attuale inquilino della Casa Bianca è finito molto ...

NBA – Nick Young non ha dubbi : “LeBron James diventerà Presidente degli Stati Uniti d’America” : Curioso commento social di Nick Young: l’ex cestista dei Lakers prevede un futuro da Presidente degli Stati Uniti d’America per LeBron James La recente diatriba social fra LeBron James e Donald Trump, con il Presidente USA lanciatosi in un duro attacco al numero 23 dei Lakers, ha attirato l’attenzione di diverse personalità famose. Il commento più ‘originale’ è stato senza dubbio quello di Nick Young. L’ex cestista dei Lakers ha twittato: ...

Trump - un tipo poco «sportivo». Che ora attacca persino LeBron James : C’è un solco antico nella società americana che si riflette nello sport. Jesse Owens, 4 medaglie d’oro a Berlino nel 1936, doveva comunque entrare dalle porte per i neri e passare per la cucina anche se poi doveva salire sul palco delle premiazioni. Cassius Clay, diventando Mohammad Ali, gettò la medaglia vinta a Roma nel 1960 in un fiume, rifiutò la guerra del Vietnam e venne bandito dalle competizioni. A Città del Messico il 16 ottobre di ...

In panchina come sul set! Novità su Space Jam 2 : LeBron James versione ‘sceneggiatore’ - dovrà approvare il copione : Ultime news su Space Jam 2 in arrivo: il copione del sequel del famoso film sarà visionato da LeBron James, principale protagonista, che dovrà dare la sua approvazione Seduto sulla panchina dei Cleveland Cavaliers c’era Tyronn Lue, ma si diceva che il vero allenatore fosse LeBron James. Verità? Forse, vista la grande personalità del numero 23 non sarebbe poi così difficile da credere. Così come non sarebbe difficile da credere che ...

Il lato ‘umano’ di LaVar Ball : “LeBron James è il migliore! Avete visto l’I Promise School? Vuole restituire il favore” : LaVar Ball esalta LeBron James, non soltanto per le qualità sportive, ma anche per il suo lato umano ed applaude l’iniziativa della I Promise School Intervistato nel corso del ‘The Bill Leff e Wendy Snyder Podcast’, LaVar Ball ha fatto notizia come sempre. Il padre di Lonzo Ball, per una volta, non ha creato alcuna polemica, limitandosi ad omaggio il miglior giocatore dell’era attuale dell’NBA: a suo dire, ...

Donald Trump contro LeBron : 'È uno stupido'. Ma Melania sta con James : "Come sapete, la signora Trump ha girato il paese e il mondo parlando ai bambini del loro benessere, della vita sana e dell'importanza di comportamenti online responsabili con la sua iniziativa Be ...

Come LeBron James è diventato l'icona della lotta per i diritti degli afroamericani : Star indiscussa e punto di riferimento nel sociale, LeBron James ha saputo sfruttare la sua indiscutibile popolarità a livello mondiale per farsi voce del mondo afroamericano. James è ancora all'...

Caso LeBron-Donald Trump - la First Lady Melania si schiera con James : “grande impegno nel sociale - lo sostengo” : Dopo l’attacco social di Donal Trump a LeBron James, arriva l’intervento della First Lady, Melania Trump, che appoggia a sorpresa il cestista NBA Nei giorni scorsi, Donald Trump si era reso protagonista di un duro attacco social ai danni di LeBron James. Tramite un messaggio su Twitter, il Presidente degli Stati Uniti ha lanciato una tagliente frecciatina al numero 23 dei Cavs, protagonista in passato di diverse critiche ...