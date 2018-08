Le vere novità del nuovo Samsung Galaxy Note 9

agi

: La solita storia ... quando chi ha il pane non ha i denti ! L'isola ha assoluto bisogno di vere novità e facce nuov… - NuccioMonello : La solita storia ... quando chi ha il pane non ha i denti ! L'isola ha assoluto bisogno di vere novità e facce nuov… - MrMacphisto6 : RT @poggiolaluna: Novità a Poggio la Luna !! PRIMO VERE da uve #sangiovese e #merlot #vendemmia 2017. #wine #winelovers #sommelierlife #vin… - ReskillestYT : @SamsungItalia Per cambiamento intendete che la touchwiz finalmente non farà laggare il cellulare? Che avete finalm… -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Tutto confermato. Le tante indiscrezioni circolate nei giorni scorsi si sono rivelate (quasi tutte) azzeccate. E l'Unpacked 2018 è filato senza grandi sorprese. A partire dalle caratteristiche del Galaxy Note 9. Sul palco si è visto per la prima volta la nuova linea di smartwatch (Galaxy Watch) e soprattutto il Galaxy Home, il maggiordomo digitale con cui la casa coreana esordisce tra gli smart speaker (anche se per il lancio vero e proprio ci sarà ancora da attendere). Design e prestazioni Samsung aveva già diffuso alcuni video che facevano intravedere il profilo dello smartphone. E online erano comparse alcune immagini (non ufficiali). Nessuno si attendeva una rivoluzione estetica. Previsione confermata: il dispositivo, con display da 6,4 pollici super Amoled, è in continuità con il suo predecessore. Con un display meno curvo ...