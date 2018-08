Le foto del terremoto in Indonesia

Un fotogiornalista spagnolo è tornato in Siria per incontrare i suoi ex carcerieri dell’ISIS : Lui è Ricardo Vilanova, rapito nella provincia di Raqqa nel 2013, loro sono due membri della cellula dell'ISIS nota come "i Beatles" The post Un fotogiornalista spagnolo è tornato in Siria per incontrare i suoi ex carcerieri dell’ISIS appeared first on Il Post.