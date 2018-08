Le distrazioni al volante che possono costarci la vita Un rapporto

agi

(Di giovedì 9 agosto 2018) A 48 ore dall’esplosione di Bologna sul raccordo con la A14 a Borgo Panigale, che ha provocato 1 morto e 145 feriti, si cerca di far luce sulle cause che hanno provocato la deflagrazione. Il procuratore di Bologna, Giuseppe Amato al Giornale Radio Rai ha spiegato che "l'incidente potrebbe essere stato causato da un colpo di sonno oppure da un momento di distrazione, ma è ancora presto per dirlo”. Anche l’avvocato della ditta presso cui lavorava Andrea Anzolin, alla guida dell’autocisterna che poco dopo le 13 ha innescato l’esplosione, sentito da Repubblica, ha ipotizzato “un malore, un colpo di sonno, non so dirlo”. Colpo di sonno dunque o distrazione. IlAci Proprio la distrazione è tra le prime tre cause di incidente stradali, secondo i dati di ACI-ISTAT, che nel 2017 hanno rilevato un aumento del 2,9% ...