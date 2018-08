Le Cha Cha Cha e le gaffe a Reazione a Catena De Andrè è genovese? vittorie

European Championships 2018 : tutti gli italiani in gara domani (10 agosto). Orari e programma delle gare : Venerdì 10 agosto con tanti italiani in gara agli European Championships 2018, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Le chance più importanti di medaglia sono riposte in Elena Bertocchi (trampolino 1 metro) e in Yadisleidy Pedroso (400 metri ostacoli), attenzione però a possibili magie dal sincro 3 metri con Giovanni Tocc e Andrea Chiaribini e a un’invenzione ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : ARGENTO Gabbrielleschi nella 10 km! Partita la gara maschile! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships (giovedì 9 agosto), competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. A Glasgow si concludono le gare di nuoto e l’Italia va a caccia degli ultimi botti da medaglia: Margherita Panziera sui 200 dorso, Simona Quadarella sui 400 stile, Arianna Castiglioni e Martina Carraro sui 50 rana, le staffette dei ...

WhatsApp : bug consente agli hacker di accedere alle Chat di gruppo : Check Point Research ha scovato un bug di WhatsApp che consente agli hacker di accedere alle conversazioni di gruppo impersonando uno qualunque dei membri. Informata la società acquistata nel 2014 da Facebook, la risposta non è state per nulla rassicurante. WhatsApp vulnerabile agli attacchi hacker Che WhatsApp venga sfruttata il più possibile dai malintenzionati non è certo un mistero, nessun’altra app ha lo stesso tipo di traffico ...

RiChard Gere si appresta a diventare di nuovo papà a 69 anni : Richard Gere si appresta a diventare papà, a 69 anni, per la seconda volta. La moglie Alejandra Silva, 35 anni,

Medagliere European Championships 2018 : Italia prima per numero di podi! Nel totale guida la Russia : Gli European Championships 2018 si svolgono dal 2 al 12 agosto tra Glasgow e Berlino. La neonata competizione multisportiva prevede la disputa in contemporanea dei tradizionali Europei di atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo (in tutte le sue forme), canottaggio, tuffi, nuoto sincronizzato, triathlon, golf. Di seguito il Medagliere complessivo di questa manifestazione. Medagliere Europei atletica – ...

Inter - apertura per la lista Champions : l’Uefa considera tutte le cessioni : L'Uefa apre all'Inter per quanto riguarda la lista Champions: ok all'inserimento di tutte le cessioni. L'articolo Inter, apertura per la lista Champions: l’Uefa considera tutte le cessioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Un cacciatore di tesori nascosti di Discovery Channel trova tracce "di un UFO sotto il Triangolo delle Bermuda" : Il cacciatore di tesori nascosti di Discovery Channel Darrell Miklos sostiene di aver trovato tracce di un'astronave extra-terrestre, mentre esplorava antichi relitti sotto il Triangolo delle Bermude. Lo riporta il Daily Mail.L'esploratore si è servito di alcune mappe segrete del famoso astronauta della NASA, Gordon Cooper. Cooper fu il primo astronauta a viaggiare da solo, e si ritiene sia stato anche il primo americano a dormire nello ...

CloChard ruba crema per piedi feriti - carabiniere gli regala sandali - : successo a Modena dove un senzatetto 55enne è stato fermato per un tentativo di furto in un supermercato, è stato denunciato e fermato ma poi uno dei militari, vedendo le gravi condizioni dei piedi ...

Temptation Island : Lara reagisce dopo la rottura con MiChael : Lara Zorzetto felice dopo l’addio a Michael De Giorgio a Temptation Island Lara Zorzetto ha ritrovato il sorriso dopo Temptation Island. La separazione sofferta da Michael De Giorgio sarebbe stata superata dalla 26enne di Pordenone che sui social continua a mostrarsi felice e serena. In queste ore su Instagram Stories la protagonista di Temptation Island ha scritto (come visibile nella foto in fondo all’articolo): “Rido come ...

Prima lo denuncia per furto - poi gli dona un paio di scarpe : la vicenda del carabiniere e del cloChard a Modena : Un carabiniere ha denunciato un clochard per furto e poi gli ha regalato un paio di scarpe. È quanto accaduto a Modena, in un supermercato, secondo quanto riporta il Resto del Carlino. I carabinieri erano intervenuti perché un senzatetto originario del Veneto, di 55 anni, era stato sorpreso a rubare sia dei prodotti alimentari che creme per i piedi, per un totale di 25 euro circa.È stato in quel momento che è entrato ...