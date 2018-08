' Le 8 Notti dei Briganti' dall' 11 al 18 agosto a Montecorvino Pugliano tra concerti

54esima Coppa dei CaNottieri - all'Aniene la coppa 'Babbo' Valiani : LA CRONACA DELLE FINALI DI LUNEDÌ 23 LUGLIO OVER 60, CT EUR - SPORTING EUR A: 5-4, R, Sono gli Over 60 a rompere il ghiaccio, il primo derby dell'Eur può iniziare. La tensione lascia spazio alla ...

Le Notti dell'Archeologia al Museo Mine di Castelnuovo dei Sabbioni : Dal 2008 al 2009 partecipa come collaboratore/autore al Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale su 'Strategie e linee guida della politica imperiale da Augusto alla tarda antichità', promosso dall'...

Sei ori per la CaNottieri Retica al festival dei giovani : Venerdì, sabato e domenica sul Lago di Varese presso la locale Canottieri si è svolto il festival dei giovani 2018, ovvero la manifestazione remiera più importante della stagione agonistica riservata ...

"Don ZaNotti mi ha violentato più volte" un immigrato inguaia il frate dei profughi : Denuncia per abusi sessuali, correlata da filmini e foto hard, contro don Antonio Zanotti, fondatore della comunità di accoglienza per profughi e minori in difficoltà 'Oasi 7'. Il frate cappuccino è ...

Bufera sul frate dei profughi Don ZaNotti accusato di abusi Bergamo - caos alla comunità Oasi 7 : Costretto a diventare l’amante di un frate, minacciato e picchiato. Questa l'accusa che un ragazzo straniero ha rivolto a padre Antonio Zanotti, fondatore della comunità di accoglienza per profughi e minori in difficoltà "Oasi 7" Segui su affaritaliani.it

La Fondazione Carla Fendi ha premiato tre grandi nomi del mondo della scienza : Peter Higgs - François Englert e Fabiola GiaNotti. A SPOLETO 61 FESTIVAL DEI 2 MONDI : Nello spirito del nuovo interesse della Fondazione per la scienza e sulla scia della mostra IL MISTERO DELL'ORIGINE presentata al FESTIVAL con le due installazioni MITI TRASFIGURAZIONI e LA scienza, ...

Peter Higgs - François Englert e Fabiola GiaNotti premiati dalla Fondazione Carla Fendi al Festival dei 2 Mondi di Spoleto [FOTO] : Si sono conclusi oggi con il Premio Carla Fendi, alla sua settima edizione, gli eventi che la Fondazione Carla Fendi, Main partner del Festival dei 2 Mondi, ha organizzato a Spoleto. Nello spirito del nuovo interesse della Fondazione per la Scienza e sulla scia della mostra IL MISTERO DELL’ORIGINE presentata al Festival con le due installazioni MITI TRASFIGURAZIONI e LA SCIENZA, Maria Teresa Venturini Fendi, presidente della Fondazione, ha ...

Nuovo duetto dei Tiromancino dopo Alessandra Amoroso - La descrizione di un attimo con J-Ax o JovaNotti? : Nuovo duetto dei Tiromancino in un classico del loro repertorio per il Nuovo album in uscita il prossimo autunno: tra i papabili collaboratori per questa seconda partnership nel giro di pochi mesi sono J-Ax e Jovanotti, almeno stando al suggerimento lasciato cadere in rete dal frontman della band. dopo aver celebrato il diciottesimo compleanno di una delle sue creature più amate, Due Destini, Federico Zampaglione torna a duettare con una voce ...

Scaldano i motori le 4 Notti dei briganti : street food e musica : 'Le 4 notti dei briganti - ha evidenziato ancora - offre un programma variegato, per tutti i gusti, ricco di convegni, dibattiti, spettacoli e concerti, tutti gratuiti'. 'Per la prima volta - ha ...

Russia 2018 - le palle di Putin / Dèi sacri e profani : da Griezmann - il devoto - alle Notti calde di Gislason : Ormai sono un aficionado dei sondaggi Vtsiom, l’istituto demoscopico statale moscovita, che in questi giorni è davvero scatenato. Oggi ci rivela che il 56 per cento dei russi è sicuro di vedere la nazionale battere domani a Sochi la quotata Croazia e di schizzare dritta come un lanciatore Soyuz verso la semifinale dell’11 luglio, che si giocherà allo stadio Luzhniki di Mosca, ossia nel tempio calcistico del Mondiale targato Putin. Di più: ...

Coppa dei CaNottieri - settima giornata : Aniene a punteggio pieno : Per lui doppietta e premio 'Man Of The Match Corriere Dello Sport': 'Abbiamo agguantato il pareggio all'ultimo - ha dichiarato Tajani Jr nel post partita - i nostri avversari sono stati fortissimi, ...

400 Notti in alloggio gratuito per le famiglie dei bimbi ricoverati al Bambino Gesù : 400 notti in alloggio gratuito per le famiglie dei bimbi ricoverati al Bambino Gesù. Donazione dell’azienda fiorentina Best and Fast Change nell’ambito del progetto I4Children. Quattrocento notti in alloggio gratuito per le famiglie dei bambini ricoverati al Bambino Gesù grazie alla donazione di Best and Fast Change. La società di cambiavalute di Firenze ha devoluto 10mila euro alla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico di Roma nell’ambito del ...

Furto a ZaNotti - re delle scarpe dei vip : colpo da 700mila euro. 'Vado all'estero - in Romania c'è più sicurezza' : Sei volte in tre anni: Giuseppe Zanotti, imprenditore delle scarpe, non ne può davvero più. L'ennesimo Furto nella sua azienda, per un valore totale di 700mila euro, lo sta portando a valutare ...

Furto a ZaNotti - re delle scarpe dei vip : colpo da 700mila euro. «Vado all'estero - in Romania c'è più sicurezza» : 'Io lavoro nel mondo, ma le tasse le pago in Italia e ho bisogno di sicurezza, che il mio lavoro venga protetto - conclude - Siamo al sesto Furto di seguito, non si può andare avanti. Ti viene voglia ...