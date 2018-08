Lazio | Immobile segna anche in Germania | vittoria per 12-0 con il Victoria Clarholz

Lazio-TSV Victoria 12-0 : doppietta di Immobile - in gol anche Correa : Ciro Immobile, 28 anni. GETTY Ottime risposte, dai singoli prima ancora che dalla squadra. Sul campo di Marienfeld, dove la Lazio sarà in ritiro fino al 12 quando affronterà il Borussia Dortmund, i ...

La Lazio è immobile senza Ciro. E la questione Milinkovic agita Inzaghi : 'Dobbiamo segnare. Se non facciamo gol con 7 occasioni la domenica ci incartiamo. Non servono sette mila passaggi: uno-due poi attaccanti, quinti e le mezzeali che si buttano dentro a fare gol' urlava ...

Lazio - il futuro è tra le incognite : Milinkovic - il vice Immobile - i nodi da sciogliere : Ansia da nuovo debutto. O forse ansia motivata da un presente che getta spettri del passato sul futuro imminente. Non c'è infatti solo il destino di Milinkovic a rimettere Inzaghi e la Lazio in ...

Lazio - in arrivo il rinnovo di Immobile : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport la Lazio è pronta a blindare Ciro Immobile . Il rinnovo è sempre più vicino: l'attaccante prolungherà il contratto adeguando l'ingaggio da 2,5 a 3 milioni a stagione.

Amichevoli - Lazio-Spal 3-0. Immobile - Caicedo e Rossi in gol : Tre gol, un palo, un paio di parate degne di note del portiere della Spal Thiam. La Lazio supera bene il primo test contro un'altra formazione di Serie A, la Spal di Semplici. Che, peraltro, viene ...

Lazio - paura per Immobile : si blocca - ma l'allarme rientra in serata : Pomeriggio di paura in casa Lazio . Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, nel corso della seduta di allenamento pomeridiana si è infatti bloccato Ciro Immobile. Il centravanti ha rimediato una forte contusione al ginocchio destro in uno scontro con Bastos . Attimi di ...

Lotito show sul mercato della Lazio : Immobile - Milinkovic-Savic ed il caso Felipe Anderson : Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato delle mosse di mercato che il club laziale ha messo in atto in questa fase “Ci siamo prefissati un obiettivo, quello di crescere. Se riusciamo a ottenere risultati sportivi con una crescita economica facciamo contenti noi e tifosi”. Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato di alcuni suoi calciatori in chiave calciomercato. “Immobile? A me risulta che non sia ...

Calciomercato Lazio - Lotito : 'Immobile e Milinkovic-Savic non sono in vendita' : Claudio Lotito, presidente del club biancoceleste, non ha voluto però sbilanciarsi in proposito intervistato da Sky Sport alla presentazione dei calendari: "La campagna acquisti che stiamo svolgendo ...