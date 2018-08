L' azienda compie 30 anni e porta dipendenti famiglie incluse in vacanza a Tenerife

huffingtonpost

(Di giovedì 9 agosto 2018) Un'festegia 30in, a. È quello che è accaduto a Gerenzano, in provincia di Varese: lì Erika Mascheroni e Andrea Meloni, proprietari della Nuova Tecnostampa, hanno deciso di regalarsi unadi una settimana nella bella isola spagnola, in compagnia dei 23, accompagnati dalle rispettive. A rire la vicenda è Varese News."Abbiamo festeggiato i 30insieme ai nostriperché se siamo arrivati fino a qui il merito è loro", raccontano i titolari dell'tipografica che da Gerenzano sta per trasferirsi in un capannone molto più grande nel vicino comune di Ubaldo."È imnte essere al passo con i tempi e non avere mai paura di investire, anche nel pieno della crisi. Noi ci abbiamo creduto", spiegano Erika e Andrea,Insomma, un esempio di ...