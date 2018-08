Larry Brown | Ho le farfalle nello stomaco Torino è la mia casa | sono qui per

FIAT Torino - la leggenda Larry Brown si presenta : “amo il basket europeo - è più bello di quello americano” : La leggenda Larry Brown è il nuovo allenatore della FIAT Torino, contratto di un anno con opzione per il secondo per il coach americano Una leggenda sbarca nel campionato italiano di basket, si tratta di Larry Brown che, dalla giornata di ieri, è il nuovo allenatore della FIAT Torino. Oltre mille vittorie in NBA, quinto di sempre, un titolo Ncaa e tanta voglia ancora di rimettersi in gioco, firmando con la squadra piemontese un contratto di un ...

Basket - Serie A : Larry Brown - leggendario coach NBA - è il nuovo allenatore della Fiat Torino : Sembrava una boutade come tante, quella dell’Auxilium Torino sponsorizzata Fiat. E invece no, la famiglia Forni faceva sul serio: da pochi minuti, Larry Brown, 78 anni, tra i coach più leggendari di tutta la storia della NBA, è il successore di Paolo Galbiati (che rimane come vice) come capo allenatore della società torinese. Parlare di Larry Brown è come parlare di più di cinquant’anni della storia della pallacanestro. Da giocatore, ...

