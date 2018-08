ilfattoquotidiano

: L’Argentina ha scelto l’aborto clandestino per far morire le donne - TutteLeNotizie : L’Argentina ha scelto l’aborto clandestino per far morire le donne - imusumarra : RT @mircoDmirco: L'Argentina ha scelto per la #VITA Gli argentini festeggiano la #VITA e la #MATERNITÁ - Tarchezio : RT @mircoDmirco: L'Argentina ha scelto per la #VITA Gli argentini festeggiano la #VITA e la #MATERNITÁ -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Non si può proprio dire che sia una sorpresa. Parlo della bocciatura del progetto di legalizzazione dell’aborto sicuro e assistito in tutti i casi, non solo per le vittime di stupro e per quelle che hanno gravissimi problemi di salute. Leargentine si battono da tempo affinché sia sconfitta la piaga dell’aborto, con conseguente numero di vittime in aumento.costrette a pagare molto per ottenere molto poco, in condizioni affatto sicure. D’altronde è una cosa risaputa anche da noi. La legge 194 fu approvata proprio per fermare quei delitti contro le. Delitti voluti, giacché chi propone che l’aborto sia un reato, per medici e farmacisti, per le stesse vittime che si espongono all’intervento, considera lecome oggetti semplicemente utili alla riproduzione. C’è un altro aspetto da considerare in quel che accade in queste ...