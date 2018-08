L' Argentina dice no all' aborto

Il passo indietro dell’Argentina - che dice no all’aborto : Piangono le donne con il fazzoletto verde al collo, festeggiano quelle che il fazzoletto ce l’hanno azzurro. È la piazza di Buenos Aires che si divide e si scontra dopo il voto del Senato che ha respinto con 38 voti contro 31 il progetto di legge sulla interruzione volontaria della gravidanza che la Camera aveva approvato meno di due mesi fa. Da giugno ad agosto: tanto è durata la speranza di chi sosteneva il provvedimento per un aborto in forma ...

Mbappé trascina la Francia - l’Argentina dice addio al Mondiale : Una partita meravigliosa, piena di gol e di emozioni, la consacrazione di Mbappé e il tramonto di Messi. Passa la Francia, ed è giusto così: bel calcio, trame veloci, sacrificio. l’Argentina s’illude con un’invenzione di Di Maria e una deviazione fortunosa di Mercado, ma sconta la mancanza di gioco, le crepe nello spogliatoio, la solitudine del ct....

Argentina - la Camera dice si all'aborto : il disegno di legge è stato approvato : Dopo il caso dell'Irlanda e della Polonia [VIDEO] di poco tempo fa, è il turno dell'Argentina. La Camera dei deputati ha approvato oggi la depenalizzazione dell'aborto dopo una lunga seduta durante la quale, all'esterno del Congresso, migliaia di persone manifestavano pro o contro. Non sono state quindi incisive, per ora, le numerose manifestazioni sparse per tutto il paese al grido viva la vita. L'aborto supera lo scoglio della Camera Dopo ...

