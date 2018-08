Lancio del disco Daisy Osakue in finale agli europei

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : Daisy Osakue in finale nel Lancio del disco femminile! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI (GIOVEDI’ 9 AGOSTO) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Atletica leggera (giovedì 9 agosto). Giornata molto intensa a Berlino con l’assegnazione di sei titoli, spettacolare asta femminile con la battaglia tra Sidorova e Stefanidi, 400 ostacoli con Warholm pronto a destituire Copello, riflettori sui 200 metri con Guliyev favorito, i ...

San Giovanni in Marignano - compagnia Teatro Plautino termina gestione del 'Massari - biLancio positivo : Particolarmente felice la proposta di spettacoli per bambini e famiglie, che hanno colorato e mostrato un Teatro gremito nelle domeniche invernali». L'Assessore alla Cultura, Michela Bertuccioli ...

Daisy Osakue - l’atleta ferita a un occhio dal Lancio di un uovo - va alla finale del disco agli Europei : Sarà in finale agli Europei Daisy Osakue, la discobola torinese aggredita il 30 luglio scorso a Moncalieri, che stamattina esordiva a Berlino. Primo lancio nullo, secondo a un metro dal record personale: un 58,73 che vale la qualificazione diretta. «Un sogno» dice la 22 enne. «La ciliegina sulla torta che mi serviva per dimenticare questo episodio....

Terremoto Indonesia - nuova scossa di magnitudo 5.9 a Lombok/ Ultime notizie : guerra sul biLancio delle vittime : Terremoto Indonesia, bilancio vittime si aggrava: sale a 347 il numero dei morti a Lombok. Migliaia di sfollati e persone ancora vive sotto le macerie.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 10:30:00 GMT)

La rivincita di Daisy Osakue Capolavoro al secondo Lancio : è già in finale del disco : L’azzurra raggiunge il suo obiettivo con 58,73 m dopo le traversie che avevano preceduto la sua avventura in terra tedesca

Ultimo vertice di governo prima della pausa estiva : sullo sfondo la legge di biLancio e come trovare le coperture : Il ministro dell'Economia ribadisce l'impegno a far partire sia flat tax che reddito di cittadinanza, senza rinunciare alla riduzione del debito e senza strappi con l'Ue. Prevista la riforma graduale delle pensioni e ...

Jennifer Lopez a Capri - vacanze in Italia prima del Lancio del film Second Act : Jennifer Lopez a Capri, in vacanza. La cantante si aggiunge all'elenco dei vip internazionali che hanno scelto di trascorrere almeno qualche giorno delle vacanze estive nella nostra penisola. Jennifer Lopez a Capri è stata avvistata nelle scorse ore. Non era sola: con lei c'era il compagno Alexander Rodriguez, campione del baseball. I due sono stati fotografati tra le strade del centro storico dell'isola di Capri, intenti a passeggiare e a ...

Indonesia : sale a 347 morti il biLancio del sisma : sale a 347 il numero dei morti del terremoto di magnitudo 6,9 che ha colpito l'isola di Lombok domenica sera. Lo scrive l'agenzia di stampa statale Indonesiana Antara, citando un rapporto dei leader dei distretti colpiti nel nord dell'isola consegnato alla sezione regionale dell'Agenzia nazionale per i disastri. Il distretto più colpito è quello di Kayangan, nel nord dell'isola, con 171 morti, 1.447 feriti e 165mila sfollati. Tra i ...

Il retroscena sul Lancio del missile nei cieli dell'Estonia : Un Eurofighter dell'Aeronautica Militare Spagnola ha lanciato accidentalmente un missile aria-aria a medio raggio AIM-120 AMRAAM durante una missione di addestramento che ha coinvolto anche due Mirage ...