La vita dei braccianti della Piana di Gioia Tauro

Vaccini - lo strappo dei presidi : «Senza certificato dell’Asl non si entra a scuola» Autocertificazioni e sanzioni : le novità : Lo fa sapere l’Associazione nazionale presidi, in contrasto con la nuova circolare del ministro Grillo

L’app Ehi - sto crescendo permette di monitorare lo sviluppo cognitivo dei bambini nei primi 20 mesi di vita : Ehi, sto crescendo è un'applicazione dedicata ai genitori che permette loro di monitorare lo sviluppo cognitivo del bambino e le fasi turbolenti dei primi venti mesi di vita. L'app mette a disposizione un calendario settimanale personalizzato dello sviluppo cognitivo del bimbo per seguirne la crescita e le sue varie fasi con la possibilità di prendere nota di un’ampia gamma di tematiche. L'articolo L’app Ehi, sto crescendo permette di ...

Slow Food invita a chiederci cosa ci sia troppo spesso dietro agli sconti aggressivi dei prodotti coltivabili : dietro a sconti aggressivi non sempre c’è del buono. A cercare di portare alla luce una situazione sommersa è Slow Food Italia che chiede la messa in chiaro del prezzo all’origine sui prodotti. Così parte la condanna di Slow Food Italia sullo sfruttamento di braccianti in agricoltura con tutte le sue tragiche conseguenze, in linea con una storia che anni ha portato la nostra associazione a battersi per sensibilizzare la popolazione ...

Ludi - spettacolo - passione e morte : le festività romane e il culto degli Dei - Visita guidata Roma : Descriveremo usi e costumi degli antichi Romani legati alle alle loro festività religiose: Quintilis, Apollinares, Neptunalia, Saturnali ed altre celebrate con spettacoli teatrali, musica e giochi ...

vita - opere e segreti dei pittori : Secondo un'accurata indagine, la pittura occuperebbe oltre il 70% del mercato dell'arte contemporanea. Ciò significa che, nonostante le mode che vorrebbero premiare altri linguaggi molto più esclusivi,...

Dick e i reduci di Lehman Brothers. La seconda vita dei broker pentiti : «Lehman Brothers non ha paura di rischiare, il più grande rischio talvolta è non prendere rischi». Questo il mantra di Robert Lehman, che per decenni ha guidato la banca fondata dal padre nel 1850 trasformandola da azienda di commercio di cotone a quarta banca più importante di Wall Street. Salvo fallire 158 anni dopo travolta dalla più devastante ...

Taglio dei vitalizi al Senato - ok del Consiglio di Stato : Se il Taglio dei vitalizi per gli ex deputati si è deciso in modo piuttosto rapido grazie alla spinta di Roberto Fico, fare lo stesso al Senato rischia di rivelarsi un'impresa ben più complessa nonostante le pressioni dei Senatori del Movimento 5 Stelle.Oggi qualcosa ha iniziato a muoversi col Consiglio di Stato che, interpellato proprio Senato all'inizio del mese scorso prima di procedere ad analizzare la riforma dei vitalizi, ha dato parere ...

Taglio dei vitalizi al Senato - ok del Consiglio di Stato : Se il Taglio dei vitalizi per gli ex deputati si è deciso in modo piuttosto rapido grazie alla spinta di Roberto Fico, fare lo stesso al Senato rischia di rivelarsi un'impresa ben più complessa nonostante le pressioni dei Senatori del Movimento 5 Stelle.Oggi qualcosa ha iniziato a muoversi col Consiglio di Stato che, interpellato proprio Senato all'inizio del mese scorso prima di procedere ad analizzare la riforma dei vitalizi, ha dato parere ...

USA - si deteriora l'attività dei servizi nel mese di luglio : Teleborsa, - Si deteriora l'attività dei servizi negli Stati Uniti nel mese di luglio, risultando peggiore delle attese degli analisti. L'indice PMI dei servizi definitivo elaborato da Markit, che ...

USA - si deteriora l'attività dei servizi nel mese di luglio : Si deteriora l'attività dei servizi negli Stati Uniti nel mese di luglio, risultando peggiore delle attese degli analisti. L'indice PMI dei servizi definitivo elaborato da Markit , che rappresenta un ...

Parere del Consiglio di Stato al Senato : "Ok al taglio dei vitalizi - se razionale" : I vitalizi degli ex Senatori possono esser tagliati con regolamento del Senato, nel rispetto dei principi della Corte Costituzionale di proporzionalità e razionalità. Questo il senso del Parere espresso oggi dal Consiglio di Stato su richiesta di palazzo Madama, che evidenzia "l'idoneità dello strumento regolamentare, approvato con delibera adottata ai sensi dell'art. 12 del regolamento del Senato, a disciplinare il regime ...

Farsi troppe docce fa male : triclosan - l'agente anti-batterico dei saponi che ti rovina la vita : Impotenza, sterilità, calvizie, cancro. Quante ipotesi facciamo per spiegarci la causa di queste malattie prima di prendere in considerazione la più elementare di tutte? Gli amici dell' igiene sono spesso nemici della salute. Gli Usa l' hanno capito prima di noi, è per questo che la FDA americana ha

Ars. Potenziamento dei posti letto di oncologia - Cannata - FI - : Previste molte novità positive - frutto del buon lavoro messo in campo per ... : Palermo, 1/08/2018: "Approvato ieri in commissione Sanità il riordino della rete ospedaliera con la nuova Uos di oncologia per il P.O. Avola-Noto e 4 posti letto in più per il P.O.di Augusta ". Lo ...

L'Indonesia invita Kim Jong-un alla cerimonia di apertura dei Giochi asiatici : Il presidente indonesiano Joko Widodo ha invitato il leader nordcoreano Kim Jong-un alla cerimonia di apertura dei Giochi asiatici . Quest'anno i Giochi asiatici si terranno nella capitale indonesiana ...