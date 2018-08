La verità sta per forza da qualche parte

Real Madrid - Lopetegui spaventa l’Inter : “Perez è stato chiaro su Modric. La ribellione di Kovacic? Ecco la verità ” : L’allenatore del Real Madrid ha parlato in conferenza stampa del futuro di Luka Modric, sottolineando come Perez sia stato chiaro sulla sua permanenza Continua a tenere banco in casa Real Madrid il futuro di Luka Modric, il centrocampista croato ha intenzione di chiudere la sua esperienza in Spagna dopo un colloquio con Florentino Perez. AFP PHOTO / Kirill KUDRYAVTSEV La situazione resta in continuo divenire, anche se Lopetegui ha ...

“Ecco come sta”. Franco Battiato - la verità sulle sue condizioni di salute grazie ad Alice : come sta Franco Battiato ? Nell’ultima settimana non si è parlato d’altro: l’artista italiano manca dalle scene musicali ormai da troppo tempo e i fan hanno paura per le sue condizioni di salute . Specie dopo quanto accaduto martedì scorso: un ‘presunto’ amico di Battiato si lascia andare a frasi che appaiono quasi come un “de profundis”. Tutto è partito da una poesia postata su Facebook da Roberto Ferri, ...

Le verità Nascoste 2 ci sarà? Il finale della prima stagione potrebbe far calare il sipario su Paula e la sua storia : Le Verità Nascoste 2 ci sarà oppure no? Canale 5 si prepara a mandare in onda il finale della prima stagione e i telespettatori che in queste settimane hanno cercato la Verità su Paula e la sua morte non possono far altro che chiedersi se davvero ci saranno nuove puntate oppure no. La risposta potrebbe arrivare in autunno quando anche in Patria, in Spagna, la serie andrà in onda nella sua completezza e saranno gli ascolti a sconvolgere le ...