La strana estate di Milinkovic-Savic | tutti lo vogliono | nessuno lo prende Lotito

(Di giovedì 9 agosto 2018) Questa pazzadi calciomercato si avvicina alla conclusione. Ma le sorprese potrebbero non essere finite. Da qui al 17 agosto bisognerà monitorare con attenzione la situazione relativa a. Esploso definitivamente nella passata stagione, nonostante la mancata qualificazione della Lazio alla Champions League, il centrocampista serbo sembrava destinato a lasciare il club biancoceleste per fare il definitivo salto di qualità. Ad oggi peròha soddisfatto le richieste di, che non intende fare sconti per il gioiello più luminoso della sua rosa. In queste settimane,è stato accostato a diversi top club ma le esose pretese del patron biancoceleste hanno stoppato ogni possibilità di trattativa. Nella corsa al giocatore si può depennare sicuramente il Manchester United. I Red Devils non potranno più arrivare al serbo visto che il mercato ...