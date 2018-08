La Spagna accoglie la nave Ong carica di migranti

Accordo tra Spagna e Germania sui movimenti secondari : Madrid riaccoglierà i migranti della Germania entro 48 ore : Madrid e Berlino hanno trovato un Accordo per i respingimenti dei migranti arrivati in territorio tedesco dopo aver fatto richiesta di asilo in Spagna. Il piano, che entrerà in vigore l'11 agosto, prevede che i richiedenti asilo arrivati in Germania possano essere riportati indietro entro 48 ore. La decisione dei due governi rientra nel tentativo di gestire l'aumento dei flussi migratori nel Mediterraneo occidentale. L'emergenza si ...

In Spagna il sistema di prima accoglienza dei migranti sta collassando : Negli ultimi tre giorni sono arrivati sulle coste spagnole circa 1.300 migranti e il governo non sa dove metterli The post In Spagna il sistema di prima accoglienza dei migranti sta collassando appeared first on Il Post.

Migranti - Palazzo Chigi : anche Spagna e Portogallo accoglieranno 50 persone : Dopo Francia e Malta, oggi anche la Germania ha dato la sua disponibilità ad accogliere 50 dei 450 Migranti recuperati al largo di Lampedusa e ora a bordo delle due navi ferme davanti a Pozzallo. È quanto si apprende da fonti di governo che considerano "un successo" la reazione dei Paesi Ue alle richieste dell'esecutivo italiano. In serata poi un tweet dove il premier aggiunge: "anche la Spagna e il ...

Un giudice dice che la Spagna deve accogliere i rifugiati italiani : Immigrazione, "Sueddeutsche Zeitung" punta l'indice contro il "silenzio" in Italia Berlino, 12 lug 08:31 - (Agenzia Nova) - L’Italia è "politicamente anestetizzata", sostiene la "Sueddeutsche Zeitung", secondo cui i populisti al governo hanno "scalfito la tradizione umanista del paese" in un clim

Migranti - Spagna accoglie Open Arms/ Sindaco Barcellona “Salvini - politiche di morte” : Ong arriva il 4 luglio : Migranti, Open Arms contro Italia: Guardia costiera risponde in merito al naufragio di ieri. E invece la Libia attacca: “Finora solo propaganda politica. Ci aiuterete davvero?”(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 14:17:00 GMT)

La Spagna accoglie Open Arms. E attacca Salvini : "Da lui politiche della morte" : Spettava alla Spagna, in quanto Stato di bandiera della nave Open Arms, trovare "un porto sicuro" in cui far sbarcare i 59 immigrati clandestini che si trovavano a bordo. Nel tentativo di cercare un porto sicuro dove attraccare, dopo il niet arrivato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, il capitano Riccardo Gati ha subito guardato a Barcellona dove sapeva di poter trovare l'appoggio del sindaco Ada Colau, esponente di Podemos eletta con una ...

Lifeline : "Chiederemo alla Francia di accoglierci". La Spagna - invece - non ha risposto : Axel Steier, portavoce dell'ong Lifeline, ha annunciato che la nave presenterà oggi formale richiesta di sbarco alla Francia. La nave è da 5 giorni in mare nei pressi di Malta, che ha già rifiutato di aprire i porti per accogliere i 234 migranti salvati in mare. Steier ha spiegato all'emittente francese Rtl l'intenzione della Ong: "Se non avremo una risposta, lasceremo Malta per andare al Nord ... in Spagna o in Francia". Una richiesta ...

Migranti - Italia a Malta : «Accogliete Lifeline». La replica : «Nessuna richiesta». Interviene la Spagna? : Salvini: «La nave di Migranti sarà sequestrata e l’equipaggio processato». La Valletta: «Nessun contatto, malgrado la retorica». Poi la richiesta ufficiale della Capitaneria

La Spagna accoglie l’Aquarius - ma l’azione delle ong si restringe : Le organizzazioni umanitarie chiedono un dialogo con il ministro dell’interno italiano Matteo Salvini e gli altri leader europei per evitare nuovi naufragi nel Mediterraneo. Leggi

Aquarius arrivata nel porto di Valencia/ Spagna divisa su accoglienza migranti : MSF attacca Governi Ue : Aquarius arrivata a Valencia, per 629 migranti, finisce l’odissea in mare: ad accoglierli, 2.300 persone. E' approdata nelle scorse ore in Spagna l'imbarcazione carica di profughi(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 10:55:00 GMT)

Aquarius - vicepremier Spagna : Francia accoglierà parte dei migranti : La vicepremier spagnola Carmen Calvo ha annunciato che la Francia collaborerà all'accoglienza dei migranti dell' Aquarius . Calvo, responsabile del coordinamento per l'accoglienza, ha accettato la ...

Accoglienza - migranti e frontiere : così si comportano Francia - Spagna e Malta : Parigi respinge i migranti economici, la Spagna usa diplomazia e repressione, Malta non ha sottoscritto l’accordo chiave