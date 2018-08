La scienza non è democratica I vaccini sono utili | le vostre opinioni no

Vaccini - Fraccaro su Barillari (M5s) : “Politica non si metta in contrasto con la scienza” : “Vaccini? Noi non vogliamo puntare sull’obbligo, ma sulla raccomandazione e sulla informazione. Quindi, vaccinate i vostri bambini, perché i Vaccini sono importanti, ma non vogliamo essere quel governo che ti impone di fare le cose”. Sono le parole del ministro per per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta, Riccardo Fraccaro, ospite di Omnibus (La7). Il politico si esprime sul discusso post pubblicato su Facebook ...

Vaccini - arriva la petizione del Pd contro il rinvio dell’obbligo : “Si combattono le malattie - non la scienza” : Il Partito Democratico lancia una petizione contro il rinvio dell'obbligo vaccinale. "Io non rinvio", è lo slogan - rilanciato anche come hashtag - della campagna che si può sottoscrivere online o alle feste dell'unità. "Non si combatte la scienza, si combattono le malattie", affermano i vertici del Pd lanciando l'iniziativa.Continua a leggere

Vaccini - presidente Regione Umbria : 'Chiediamo confronto - il Parlamento non interferisca con la scienza' : Catiuscia Marini a Tgcom24: "Le Regioni hanno grande responsabilità in materia: sto valutando di far approvare una legge regionale per mantenere lobbligo"

Il sudoku non rende intelligenti : lo dice la scienza : Il tanto amato sudoku e i vari giochi per allenare il cervello che, in particolare d'estate, si intravedono sotto gli ombrelloni, non sono in grado di accrescere il quoziente intellettivo . È quanto ...

Beatles : tra Lennon e McCartney ci prova la scienza : Gran parte delle canzoni dei Beatles portano una doppia firma: Lennon-McCartney. Ora la scienza potrà stabilire con estrema probabilità chi tra i due artisti le abbia scritte. In base al loro ...

Piero Angela : "Quando non c'erano i vaccini - c'erano i morti. Non fidarsi della scienza non è intelligente" : "L'autocertificazione? Un po' come per le tasse. Se bastasse l'autocertificazione...". Nella puntata del 25 luglio del suo Superquark, Piero Angela ha dato spazio ai vaccini, un tema caldo che lui ha affrontato "dall'unico punto di vista possibile": quello scientifico. I dati, gli studi sconfessano la paura di molti verso questo tipo di prevenzione. Ne parla in un'intervista rilasciata al Corriere della sera:"I vaccini hanno salvato e salvano ...

Se non esistesse la scienza la vostra vita sarebbe diversa? : A sollevare il morale c'è un 66% che invece vede positivamente l'impatto della Scienza sulla società, e un 62% secondo cui i migliori giorni della Scienza debbano ancora arrivare. Ma la Scienza a che ...

La scienza? E’ sottovalutata : molti non si soffermano a pensare all’impatto che ha sulla quotidianità : La maggioranza della popolazione mondiale ha un atteggiamento estremamente positivo nei confronti della scienza. Tuttavia, sono ancora molte le persone inconsapevoli di come la scienza influisca nelle loro vite. E’ questo quanto emerge dallo State of Science Index, una ricerca indipendente commissionata da 3M, azienda che traduce la scienza in soluzioni capaci di migliorare concretamente la vita di tutti i giorni, e condotta da Ipsos in 14 Paesi ...

Appello : non si possono mettere sotto processo gli articoli 21 e 33 della Costituzione - libertà di pensiero - arte e scienza - : 33 che stabilisce che "l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento". Carlo Giovanardi Francesco Agnoli Luigi Amicone Rodolfo Casadei Roberto Cota Alessandro Meluzzi Assuntina Morresi ...

Perché sbadigliamo? La scienza non lo sa con precisione : Lo sbadiglio è un comportamento quotidiano, che si verifica maggiormente tra gli esseri umani ma in grado di coinvolgere anche gli animali. Ancora oggi, però, gli scienziati non riescono a dare una ...

Longevità : per la scienza non abbiamo ancora raggiunto il limite : Secondo uno studio italiano, dopo una certa età la curva della mortalità si appiattisce. E nel 2030 le più longeve saranno le donne nate in Sud Corea

Il libro di scienza ottimo per bambini che non amano leggere : È esattamente quello che fa L'esplosivo libro della scienza di Editoriale scienza . Mi è capitato per le mani perché mia figlia sta crescendo e inizio a tenere d'occhio le edizioni per bambini dai 9 ...

Non è quello giusto? A rivelarlo è il linguaggio del corpo. Parola di scienza : Non è quello giusto? A rivelarlo è il linguaggio del corpo. Parola di scienza di Redazione Web / pubblicato 12 minuti fa Vi è mai capitato di fingere di stare bene con qualcuno, di convincervi che un rapporto fa al caso vostro, solo perché sulla carta il partner sembra ...

TARANTO LIDER : "NESSUNA DIVERGENZA TRA MEDICI E ASSOCIAZIONI : LA scienza non ' UN'OPINIONE!" : Il 14 giugno scorso, il consigliere regionale pugliese, Marco Galante , a seguito dell'audizione da lui stesso richiesta in Commissione Sanità, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti una ...