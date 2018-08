La Roma è rientrata dalla tournée negli Usa

calcioweb.eu

: ?? La @OfficialASRoma tornata stamattina nella Capitale! #ASRoma - VoceGiallorossa : ?? La @OfficialASRoma tornata stamattina nella Capitale! #ASRoma - salvione : Roma, la squadra è rientrata dalla tournée negli Usa - contribuenti : Roma rientrata da tournée negli Usa -

(Di giovedì 9 agosto 2018) ReduceUsa laha fatto rientro in Italia. I giallorossi capitanati da Di Francesco sono sbarcati all’aeroporto di Fiumicino dal volo di linea di Alitalia “AZ 609” proveniente da New York. Come accade di consueto anche nello scalono fan e dipendenti presenti hanno richiesto selfie e autografi ai calciatori, soprattutto a Florenzi, Dzeko, Strootman, Perotti e De Rossi, i più gettonati. All’uscita dallo scalono alcuni calciatori hanno fatto rientro nella Capitale con il pullman della società, altri di loro, invece,liberi dagli impegni calcistici fino a sabato prossimo, sono tornati autonomamente.L'articolo LaUsa CalcioWeb.