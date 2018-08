La Repubblica dei professori

Tajani a Radio 24 : "Reddito di cittadinanza scelta clientelare da da Prima Repubblica - uccide la dignità dei giovani. Dobbiamo dare lavoro ... : Questo sarebbe un grave danno per la nostra economia". Rating: "La scelta del reddito di cittadinanza è una scelta clientelare da Prima Repubblica, uccide la dignità dei giovani. Dobbiamo dare lavoro ...

ELEZIONI STATI UNITI / Vantaggio dei Repubblicani in Ohio : il Presidente Trump si congratula con Balderson : Nelle ELEZIONI che si sono tenute nella notte negli STATI UNITI, il candidato repubblicano Troy Balderson è in Vantaggio sul rivale democratico: i complimenti di Donald Trump.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 11:00:00 GMT)

Portati a Mosca i corpi dei giornalisti morti in Repubblica Centrafricana - : I corpi dei giornalisti russi che sono morti nella Repubblica Centrafricana sono stati Portati da Parigi a Mosca domenica notte, ha dichiarato a Sputnik una fonte all'aeroporto di Sheremetyevo. "I ...

MotoGp – Al via oggi il Gp della Repubblica Ceca : i nomi dei piloti in conferenza stampa a Brno : Non solo il leader della classifica piloti: ecco chi parteciperà oggi alla conferenza stampa di Brno Inizia ufficialmente oggi il weekend del Gp della Repubblica Ceca: dopo poco più di due settimane di vacanze estive, i piloti della MotoGp tornano in pista per quella che si prospetta un’avvincente e appassionante seconda parte di stagione. Prima di scendere in pista, domani, per la prima sessione di prove libere, i piloti ...

Migranti - UE : Ungheria e Repubblica Ceca contro la redistribuzione dei profughi : Ungheria e Repubblica Ceca fanno muro e non forniranno alcuna collaborazione sulla questione di condividere le responsabilità fra tutti gli Stati dell'Unione Europea. A differenza di Francia, Malta, Germania, Spagna e Portogallo, il presidente ungherese e quello ceco non intendono accogliere nessuna quota di Migranti. La linea del governo Conte Negli ultimi giorni, il premier italiano Giuseppe Conte ha confermato la linea decisa del suo ...

Salvini ha chiesto di ridurre il numero dei permessi di soggiorno concessi per motivi umanitari - dice Repubblica : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, ha scritto Repubblica, ha emanato una circolare diretta ai prefetti, alla commissione per il diritto d’asilo e ai presidenti delle sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione umanitaria. Nella circolare, che Repubblica dice di avere visto, Salvino The post Salvini ha chiesto di ridurre il numero dei permessi di soggiorno concessi per motivi umanitari, dice Repubblica appeared ...

Lega - la Repubblica : 'Matteo Salvini incassò una parte dei soldi pubblici occultati dalla Lega' : Attacco giudiziario? Si, ma non solo. Perchè, a solo un mese dallo start del nuovo governo Lega-M5S nel quale Matteo Salvini s'è ritagliato un ruolo da assoluto protagonista spingendo il Carroccio ...

Repubblica - il titolo vergogna su Salvini e gli sbarchi degli immigrati : la porcheria dei compagni : All'improvviso a Repubblica hanno scoperto che ci sono gli sbarchi dei clandestini sulle coste italiane. Il quotidiano di largo Fochetti si è risvegliato dal torpore degli ultimi anni sull'emergenza ...

Trump pronto a firmare proposte dei Repubblicani su immigrazione Continua a leggere L'articolo Trump pronto a firmare proposte dei repubblicani su immigrazione proviene da NewsGo.

Usa : sondaggio - 60 per cento dei Repubblicani contenti dell'economia - solo il 17 per cento tra i Democratici : Washington, 16 giu 00:49 - , Agenzia Nova, - Il combinato disposto di bassa disoccupazione, briosa crescita economica e mercato azionario che conquista record ha spinto in alto la fiducia... , Res,

Migranti - in onda su Sky 'Un unico destino' : il docufilm di Repubblica che racconta la strage dei siriani : Va in onda questa sera alle 19.10 su Sky Atlantic HD , e sarà visibile anche su Sky on demand, Un unico destino. Tre padri e il naufragio che ha cambiato la nostra storia , il docufilm che racconta le ...

Il parco nazionale dei Virunga - nella Repubblica Democratica del Congo - rimarrà chiuso ai turisti fino al 2019 per motivi di sicurezza : Il parco nazionale dei Virunga, nella Repubblica Democratica del Congo, rimarrà chiuso ai turisti fino al 2019 per motivi di sicurezza. Il parco, che è il più antico dell’Africa e uno dei più visitati, è famoso perché ospita i gorilla The post Il parco nazionale dei Virunga, nella Repubblica Democratica del Congo, rimarrà chiuso ai turisti fino al 2019 per motivi di sicurezza appeared first on Il Post.

Governo - la Terza Repubblica sarà dei ceti medi? : di Giorgio Gattei e Gianmarco Oro 1. Quando un partito di centrosinistra, come il Pd, esce da sette anni di larghe intese nel nome delle riforme e dell’austerità, forse ci si sarebbe aspettato un messaggio di speranza che parlasse di lavoro e di protezione sociale (entrambi in crisi già da diversi anni) che da parte di una socialdemocrazia europea sarebbe quantomeno augurabile. Ebbene, a questi livelli di disoccupazione, con i molteplici ...

La festa della Repubblica dei 5 stelle : Piazza piena alla Bocca della Verità per la manifestazione indetta dal M5S inizialmente per protestare contro il "no" del Colle al governo e poi trasformata, con lo sblocco dell'impasse, nella "festa del governo del cambiamento". In alcune migliaia sono arrivati a Roma con pullman provenienti da tutta Italia. Dietro il palco spicca un cartello con la bandiera dell'Italia e la scritta "il mio voto conta" mentre tra i militanti sventolano ...