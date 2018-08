La Red Bull chiude ad Alonso | Lui da noi? No | crea solo caos

Formula 1 - la Red Bull chiude le porte ad Alonso. Horner : 'Crea caos' : porte chiuse, anzi blindate. Fernando Alonso al posto di Daniel Ricciardo alla Red Bull - e quindi accanto a Max Verstappen - non è un affare che si farà. Lo ha confermato Christian Horner, il team ...

MotoGP - GP Austria. Freni incandescenti al Red Bull Ring : Torna subito in pista la MotoGP che passa da Brno al Red Bull Ring, senza pausa in quella che è l'unica back to back europea della stagione. Il tracciato austriaco è il più veloce del mondiale, con i ...

F1 - la Red Bull chiude le porte in faccia ad Alonso : "Crea caos" : Horner tira una stoccata anche all'ex, Ricciardo: "Si potrebbe pentire della scelta di andare in Renault"

MotoGp - iniezione di fiducia per Jorge Lorenzo al Red Bull Ring : “ideale per la Desmosedici” : Jorge Lorenzo parla dello splendido risultato ottenuto a Brno e confessa ciò che si aspetta dalla gara al Red Bull Ring A meno di una settimana dal GP della Repubblica Ceca, il Campionato Mondiale MotoGp arriva sull’autodromo Red Bull Ring, nei pressi di Zeltweg in Stiria, per l’undicesimo appuntamento della stagione, il GP d’Austria. Lo spettacolare impianto austriaco è stato teatro negli ultimi due anni di imprese trionfali per i piloti ...

Helmut Marko nega che Max Verstappen abbia peso nella scelta della Red Bull sul pilota 2019. Il team sta infatti valutando il possibile sostituto di Daniel Ricciardo che il prossimo anno correrà con la Renault. In cima alla lista ci sono Carlos Sainz e Pierre Gasly, ma a quanto si dice l'olandese avrebbe messo il

MotoGp – Da Brno al Red Bull Ring : ORARI e DIRETTE tv del Gp d’Austria : Anche il Gp d’Austria in chiaro: ORARI e DIRETTE tv della gra di domenica al Red Bull Ring, undicesimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp Nemmeno il tempo di riposarsi, che i piloti della MotoGp tornano protagonisti in pista: i campioni delle due ruote non potranno godersi molto tempo per riposarsi e ricaricare le energie dopo il weekend della Repubblica Ceca. Dopo la gara di domenica a Brno, i piloti hanno disputato una ...

Moto2 - GP Austria 2018 : Francesco Bagnaia parte per il Red Bull Ring per tornare in vetta alla classifica : Il Mondiale Moto2 saluta Brno e la Repubblica Ceca e si sposta, di pochi chilometri, verso Zeltweg per il Gran Premio d’Austria 2018, in programma questo fine settimana. La gara del Red Bull Ring sarà di capitale importanza, soprattutto per un motivo: Francesco “Pecco” Bagnaia avrà tutto il peso della pressione sulle spalle. Per quale motivo? Il portacolori dello Sky Racing VR46 team, infatti, dopo una prima parte di campionato ...

Red Bull Cliff Diving World Series – Gary Hunt trionfa a Sisikon : Red Bull Cliff Diving World Series: il ritorno di Gary Hunt, De Rose ad un passo dai migliori. Il sei volte Campione mondiale conquista la vittoria a Sisikon, così come l’atleta canadese e madre di tre figli Lysanne Richard. Ottima gara per l’italiano, quinto con il terzo miglior tuffo della tappa Le acque cristalline del Lago di Lucerna, la leggendaria scogliera di Uri, le incantevoli Alpi svizzere a fare da sfondo e centinaia di ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP d’Austria. Il “Dottore” ancora all’asciutto al Red Bull Ring : La MotoGP sbarca sul Red Bull Ring per il Gran Premio di Austria 2018. Valentino Rossi prosegue nella sua rincorsa al fuggitivo Marc Marquez e lo fa su un tracciato nel quale, udite udite, non ha mai vinto. Un evento più unico che raro per un nove volte campione del mondo, ma la spiegazione è semplice. Il “Dottore” sul circuito incastonato nelle montagne della Stiria ha corso solamente quattro volte, nel 1996 e 1997 ai tempi della ...

Formula 1 - Red Bull : per il dopo-Ricciardo spunta anche Raikkonen (RUMORS) : È ufficialmente terminato, dopo due stagioni in Toro Rosso 2011-2013 e ben quattro in Red Bull 2014-2018, il lungo matrimonio tra Daniel Ricciardo e l'universo del team anglo-austriaco. Proprio in questi giorni, infatti, il pilota australiano ha annunciato il suo passaggio alla Renault, a partire dal campionato del 2019 di Formula 1, un accordo biennale che il driver stesso ha definito come una delle decisioni più difficili da prendere nella mia ...

Red Bull Cliff Diving 2018/ Tuffi streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Sisikon) : diretta Red Bull Cliff Diving 2018: info streaming video e tv della prova di Sisikon. I Tuffi dalle grandi altezze tornano protagonisti nel territorio svizzero, oggi 5 agosto 2018.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 05:23:00 GMT)