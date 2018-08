La profezia dell’armadillo | il trailer del film dal fumetto di Zerocalcare

gqitalia

«Si chiama "dell'armadillo" qualsiasi previsione ottimistica fondata su elementi soggettivi e irrazionali spacciati per logici e oggettivi, destinata ad alimentare delusione, frustrazione e rimpianti» o, in parole più semplici, «un vademecum per prendersela nel c**o». Parte così, con la spiegazione da parte dell'armadillo stesso, ildell'adattamento cinematografico della graphic novel di Michele Rech, in arte e meglio conosciuto come. Prossimamente in concorso nella sezione Orizzonti di Venezia75, Ladell'armadillo è diretto da Emanuele Scaringi, al debutto con il suo primo lungometraggio, e arriverà nelle sale il prossimo 13 settembre. Per cercare di soddisfare le domande dei fan,ha anche pubblicato tre tavole su.