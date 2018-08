huffingtonpost

Non ci sono solo Tav e Tap. Il M5S in questi anni ha appoggiato le battaglie contro Pedemontana, Mose, Terzo Valico. Scontro nel governo sulle grandi opere. A Salvini, che insiste su Tap, Pedemontana e Terzo Valico, oltre che Tav. 'La Pedemontana non la fermo'

(Di giovedì 9 agosto 2018) C'è chi rinvia e c'è chi governa. IL Governatore del Veneto fa parte del secondo partito. Sulle Grandi opere sa cosa serve alla sua regione e non ci sta ad assistere al balletto tra Lega e M5s sulle Grandi opere, con Salvini a dire andiamo avanti e tutto il gruppo pentastellato a frenare, sia che si tratti di treni, di strade o di energia.Luca Zaia, parlando al Corriere della sera ha le idee abbastanza chiare e manda un chiaro messaggio a tutti i suoi interlocutori:"Io la mianon la- dice Zaia al Corriere - Se qualcuno se ne assumesse la responsabilità il Veneto sarebbe parte lesa. Non lo dico come sfida, ma poiché tutto è davanti agli occhi, neanche posso continuare il quotidiano tritacarne sul territorio per questa infrastruttura".Zaia ricorda al partito del rinvio o del riconsidero che sullaci sono tappe che ormai ...