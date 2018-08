La pace tra Eritrea ed Etiopia farà finire l' emigrazione illegale verso l' Europa?

Gaza - notte di guerra : 3 morti - tra cui una donna incinta e la figlia. Hamas : “Israele vuole ostacolare i colloqui di pace” : Razzi e colpi di mortaio, 150 in tutto secondo l’esercito, sparati verso il sud di Israele che ha risposto colpendo circa 140 postazioni nella Striscia e causando tre morti, in base a informazioni dei media palestinesi, tra cui una donna incinta e la figlia. È il risultato dell’ultima notte di guerra a Gaza. Undici israeliani sono rimasti feriti, tra cui una donna in condizioni serie. A causa della situazione, in nottata il premier ...

Papa Francesco ha incontrato i piccoli ambasciatori di pace saharawi : I piccoli ambasciatori saharawi di pace hanno ringraziato il Papa, sottolineando che la loro società vuole la libertà e attende un mondo di giustizia, pace dove sia possibile la convivenza tra tutte ...

Il Cdm nomina un generale della Gdf come nuovo direttore dell'Agenzia dell'Entrate (dovrà fare la pace fiscale) : Il generale di divisione della Guardia di Finanza, Antonino Maggiore è il nuovo Mr. Fisco. Maggiore è stato indicato dal governo, nel corso del Consiglio dei ministri a capo dell'Agenzia dell'Entrate. Il prefetto Riccardo Caprino è stato scelto per l'Agenzia del Demanio e Benedetto Mineo alle Dogane."Questa sera abbiamo nominato il generale della guardia di Finanza Antonino Maggiore a capo dell'Agenzia delle Entrate. E' un ...

Amazzonia - il video straordinario dell’ultimo superstite della sua tribù. Lasciamolo vivere in pace : di Fiona Watson direttrice del Dipartimento Ricerca e Advocacy di Survival International Ero ferma, in piedi, ai margini di una macchia di foresta amazzonica brasiliana. Davanti c’erano solo immense piantagioni di soia e pascoli per il bestiame: una distesa monocromatica che si estendeva a perdita d’occhio. Mi stavo lasciando alle spalle l’ultima oasi di verde della regione. La scrutavo pensando che da qualche parte, laggiù, c’era una persona, ...

Guerra e pace tra Letizia Ortiz e la Regina Sofia in vacanza a Palma de Mallorca : Le avevamo lasciate in Guerra aperta: Letizia Ortiz e la Regina Sofia a contendersi l'ultimo flash dei fotografi alla Messa di Pasqua, quando Letizia aveva fatto di tutto per impedire che la suocera, la Regina Sofia di Spagna, venisse fotografata con le principessine Leonor e Sofia. Le ritroviamo adesso a Palma de Mallorca a fare pace visitando il mercato locale in cerca delle specialità. Anche se sono in pochi a credere alla pace, meglio ...

Bonucci alla Juventus - Caldara al Milan / Ultime notizie : pace fatta tra Allegri e Leo : Bonucci alla Juventus e Caldara al Milan, Ultime notizie: scambio alla pari tra i due difensori. Bonucci e Allegri hanno fatto pace, risolti gli screzi fra i due(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 09:30:00 GMT)

Temptation Island - Michael De Giorgio e quello strano post su Instagram. Ha fatto pace con Lara? : Michael De Giorgio è uno dei protagonisti più discussi dell'ultima edizione di Temptation Island in onda questa sera su canale 5. Il fidanzato, e forse ex di Lara , durante il docureality ha sempre ...

Barbara d'Urso - pace tra Bobby Solo e la figlia Veronica dopo 15 anni di silenzio : Scomodare la parola 'miracolo' forse è eccessivo, ma ha dell'incredibile quello che è riuscita fare Barbara d'Urso . E' lei stessa che lo racconta su Instagram, dove non riesce a trattenere la gioia. '...

Incendi a paceco - Marausa - Castelvetrano - Marsala. La situazione in Sicilia : Nella settimana più calda dell'anno il bollettino degli Incendi è preoccupante. Solo in provincia di Trapani ci sono stati ieri diversi interventi dei vigili del fuoco. I casi più importanti a Paceco, ...

Fabrizio Corona e Nina Moric - pace fatta per amore del figlio Carlos. Ma c’è crisi tra lui e Silvia Provvedi per un possibile tradimento : Dopo anni di litigi e battaglie legali, Fabrizio Corona e Nina Moric hanno fatto pace. A riavvicinare i due è stato loro figlio Carlos. L’inaspettata notizia è arrivata a sorpresa dal re dei paparazzi, che ha pubblicato una foto su Instagram con il figlio, Nina e sua madre abbracciati: “La vita ci dà, la vita ci toglie – ha scritto Corona nella didascalia – la vita ti insegna ti fortifica ma a volte ti distrugge facendoti ...

Calciomercato Juventus - c’è il via libera di Allegri per Bonucci : svelato il retroscena sulla pace tra Leo e l’allenatore : Non ci sono ostacoli di natura comportamentale per l’arrivo di Bonucci alla Juventus, svelato il retroscena della pace tra il difensore e Allegri Non ci sono più ostacoli per l’arrivo di Bonucci alla Juventus, esclusi quelli relativi alla quadra economica che i bianconeri stanno cercando ormai da qualche giorno con il Milan. LaPresse/AFP Sono caduti infatti gli ultimi dubbi sul rapporto tra il capitano rossonero e Allegri, ...

Ultra Space Battle Brawl : Recensione - Trailer e Gameplay : Non è un picchiaduro ne un beat’em up, è Ultra Space Battle Brawl, un gioco basato sulle regole dell’Hockey virtuale e del Pong, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione dopo aver messo le mani sull’edizione Switch del gioco. Ultra Space Battle Brawl Recensione Come anticipato, Ultra Space Battle Brawl ci fa vestire i panni di 10 differenti personaggi, in scontri spaziali, dove lo ...

Voli spaziali commerciali : Virgin supera la stratosfera - Spaceship Two ha raggiunto 52 km di altezza : Terzo test in appena 4 mesi per la VSS Unity della Virgin Galactic nel quale i piloti Dave Mackay e Mike “Sooch” Masucci hanno superato Mach 2, raggiungendo la velocità di 2,47 la velocità del suolo spingendosi ad una altitudine di 52 km dal suolo e raggiungendo, così, per la prima volta la mesosfera. Spaceship 2, rilasciata a 14 mila metri di altezza, ha acceso i razzi per i 42 secondi pianificati che ha portato piloti e navicella, ...

La pace tra Etiopia ed Eritrea e i nuovi fronti di tensione nel Corno d’Africa : L'accordo di amicizia tra Etiopia ed Eritrea segna il ritorno della pace tra i due ex nemici e apre una nuova stagione nello schema di alleanze del Corno d'Africa. Mentre l'Italia rimane defilata, gli Emirati Arabi Uniti (EAU) si affermano quale deus ex machina della riconciliazione tra Asmara e Addis Abeba. La fine delle ostilità non è per forza una buona notizia per tutte le cancellerie dell'area: Gibuti rischia di rimanere ...