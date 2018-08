La Juve debutta su DAZN il 1Â° settembre a Parma

Diretta/ Juve ntus MLS All Star streaming video e tv - orario - probabili formazioni : Ronaldo quando debutta? : Diretta Juventus MLS All Star streaming video e tv: probabili formazioni , orario e risultato live della partita amichevole che le due squadre giocano nella notte ad Atlanta(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 00:14:00 GMT)

Serie A - calendario : Ronaldo debutta con il Chievo. Alla 7^ giornata c’è Juve-Napoli e derby Roma-Lazio - alla 9^ Inter-Milan : Cristiano Ronaldo debutta in Serie A al Bentegodi di Verona. I campioni d’Italia della Juventus infatti giocheranno la prima di campionato contro il Chievo. La giornata in programma il 19 agosto offre poi subito uno scontro diretto: Lazio-Napoli. La Roma affronta il Torino in trasferta, l’Inter andrà a Sassuolo mentre il Milan ospiterà il Genoa. Inizio difficile per per Lazio e Napoli che alla seconda giornata trovano rispettivamente la ...